Roberto Mosquera tomó radical decisión sobre el futuro de Felipe Vizeu

Se acabó la historia de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. Se tomó una dura decisión sobre su futuro.

Felipe Vizeu ha sido uno de los futbolistas más polémicos en llegar a Sporting Cristal. El delantero tenía la misión de ser el nuevo goleador del plantel, pero no lograr cumplir con esa consigna. Lo cual hizo que se ganara grandes críticas por parte de la hinchada.

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Es así como el comando técnico de Roberto Mosquera llegó a tomar una decisión sobre su futuro. Lo que se ha conocido por el periodista Jean Martín es que no va a continuar en el Rímac. Se ha decidido que no siga formando parte del equipo y que se termina yendo.

Felipe Vizeu en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Ya el cuerpo técnico ha notificado a la directiva que no tienen la intensión de contar con él para el Torneo Clausura. Así que seguramente verán que hacer con él, pues tiene contrato vigente y era uno de los más respaldados. Lo cual podría ser un golpe fuerte para las cabezas del club. Entre ellos Julio César Uribe que siempre busca defenderlo de las críticas.

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Los números de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Llegó a Sporting Cristal desde el Remo de Brasil allá por el 14 de agosto del 2025. Siendo un jugador que se espere pueda rendir, pero en el transcurso del tiempo nunca logró ser el goleador que se esperaba. Recordar que su contrato es todavía hasta el final de año.

Siendo extranjero se esperaba que pudiera ser un jugador influyente en el equipo, pero nunca logró ganarse el puesto de titular. Es así como tan solo disputó hasta el momento 29 partidos, hizo 8 goles, no logró dar asistencias y todo esto en 1660 minutos en cancha.

En cuanto a su valor de mercado se puede ver como ha ido ha menos desde que llegó al Perú. En el cuadro brasileño tenía una cotización de 400 mil euros según Transfermarkt. Actualmente está en 300 mil euros su ficha, lo cual demuestra un bajón importante.

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