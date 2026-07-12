Hernán Barcos le respondió al Melgarejo por menospreciar la Copa de la Liga: “Pero las palabras del entrenador fueron infelices “

La Copa de la Liga nació con un gran rechazo de los equipos de la Liga 1. Tanto así que los principales clubes decidieron jugar con equipos alternos, dejando de lado a sus figuras y haciendo que las reservas lo jueguen. Por eso tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes ya quedaron eliminados.

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En el caso de Sporting Cristal sigue con vida, incluso ya accedió a los cuartos de final. Mientras tanto, Cienciano se quedó en los octavos de final y ahí es donde Horacio Melgarejo no dudó en ir en contra del torneo. Desprestigiándolo por completo y ahí recibió la respuesta del goleador rimense.

Hernán Barcos fue consultado por las palabras del DT argentino y esto respondió: “Si te gusta o no se entiende, pero las palabras del entrenador fueron infelices por el hecho de haber quedado afuera porque si ganaba no creo que hubiera dicho eso. Nosotros sí tomamos con total seriedad todos los torneos que juguemos y vamos a tratar de ganarlos todos y jugamos todo al cien por ciento”.

Hernán Barcos en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

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El ‘pirata’ de igual forma resaltó el juego de su rival Bentín Tacna Heroica: “Ningún equipo es fácil. Por más que sea un equipo de segunda, vino, se plantó, jugó muy bien y a nosotros nos costó ganarles. Es más, lo ganamos en penales. Entonces, hay que respetar a todos”, sentenció.

¿Cuál es el próximo rival de Sporting Cristal?

Tras haber derrotado por penales a Bentín Tacna Heroica por 5 a 4, el conjunto de Sporting Cristal se deberá medir contra Sport Huancayo. Este duelo se disputará entre el 25 a 27 de agosto a partido único. El ganador disputará las semifinales que será a doble partido.

El ‘Rojo Matador’ viene de vencer a Los Chankas en condición de local por 3-1. Los goles del partido fueron de Piero Magallanes, Diego Carabaño y Franco Caballero para los locales, el descuento fue de Félix Espinoza.

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