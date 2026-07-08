Michael Hoyos fue presentado en Sporting Cristal como refuerzo. Y recordó el momento, donde no pudo cerrar su contratación con Universitario.

El fichaje bomba del Torneo Clausura ya es una realidad en el fútbol peruano. Michael Hoyos aterrizó en el Rímac como el flamante refuerzo de Sporting Cristal tras quedar libre de Newell’s Old Boys, en un movimiento estratégico para sustituir la inminente salida del brasileño Felipe Vizeu.

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Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes sociales fue la inesperada confesión del delantero de 34 años. El atacante argentino-estadounidense rompió el silencio sobre las negociaciones del pasado que lo vincularon fuertemente con Universitario de Deportes.

Michael Hoyos presentado en Sporting Cristal. (Foto: X).

La verdadera razón de su llegada a Sporting Cristal

Hoyos dejó en claro que su llegada al fútbol peruano no se concretó meses atrás debido a trabas de terceros, y no por un rechazo propio. Esta revelación desató la polémica entre los hinchas cremas, sugiriendo que la directiva o los intermediarios arruinaron lo que pudo ser su fichaje en Ate.

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“Creo que a principios de año o fines del último año pasado sí estaba muy cerca de llegar a Perú, pero la verdad es que al final no se terminó dando, pero no por una decisión personal. Al final no se terminó dando, no por cuestiones personales, sino por otra gente, y bueno, no se dio”, disparó el nuevo atacante celeste.

El destino cambió de rumbo y el delantero se mostró entusiasmado por este nuevo reto en su carrera. El jugador ya trabaja bajo las órdenes del comando técnico rimense con la mente puesta en el campeonato.

Un desafío gigante en el Torneo Clausura

Michael Hoyos calificó como un verdadero “placer” y un “privilegio” poder defender el escudo de Sporting Cristal. Además, destacó la calidad del plantel actual y aseguró que el grupo viene trabajando de gran forma para conquistar la estrella a fin de año.

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“Es un placer poder estar en esta institución tan grande, donde es un privilegio poder compartir con todos mis compañeros y representar a esta camiseta, este escudo para poder llevarlo a lo más alto, que es un desafío grandísimo, importante para todos nosotros”, sentenció Hoyos.

Para concluir, el atacante enfatizó que la integración de los nuevos elementos con la base preexistente del plantel ha sido excelente, consolidándose de gran forma para alcanzar las metas trazadas. Esta contratación de primer nivel no solo robustece el ataque de la escuadra celeste, sino que también representa una advertencia clara para sus competidores en la pelea por el campeonato.

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