Con la oficialización de la salida del técnico Zé Ricardo, ahora se conoció qué sucederá con Ángel Comizzo en Sporting Cristal.

Sporting Cristal continúa moviéndose rápidamente tras confirmar la salida de Zé Ricardo por mutuo acuerdo. El club del Rímac ahora trabaja contrarreloj para definir a su nuevo entrenador de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y los Play-offs de la Copa Sudamericana, donde necesita resultados inmediatos.

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Uno de los nombres que apareció en la discusión fue el de Jorge Cazulo, exjugador e ídolo del club, además de Ángel Comizzo, técnico con experiencia en la Liga 1 y recordado por su paso por Universitario de Deportes.

El directivo Carlos Gonzales se pronunció en el programa Doble Punta y dejó en claro la postura del club respecto a los posibles candidatos. Sobre Jorge Cazulo, destacó su identificación con la institución y aseguró que tiene las puertas abiertas para un futuro regreso.

“Jorge Cazulo nunca se fue peleado. Él es un ídolo y Sporting Cristal es su casa, tiene las puertas totalmente abiertas. No tengo duda de que tendrá su momento en el club”, señaló.

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Jorge Cazulo como técnico de la reserva de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Carlos Gonzales descartó a Ángel Comizzo en Sporting Cristal

En cambio, fue tajante al referirse a la opción de Ángel Comizzo, descartando cualquier posibilidad de llegada debido a sus declaraciones pasadas sobre el club: “Imposible lo de Ángel Comizzo en Sporting Cristal. Si alguien tiene un pronunciamiento de esa manera, ni siquiera se puede evaluar”, sentenció.

Con este panorama, todo indica que la principal alternativa que toma fuerza en La Florida es la de Roberto Mosquera, quien ya habría iniciado contactos preliminares y aparece como el favorito para asumir el desafío de recomponer el rumbo del equipo celeste.

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Roberto Mosquera como técnico de Sporting Cristal durante la Copa Libertadores del 2022. (Foto: Getty Images)

¿Quién es Carlos Gonzáles en Sporting Cristal?

Carlos Gonzáles es actual directivo de Sporting Cristal y forma parte del directorio general, posición que le da autoridad para tomar decisiones dentro del club.

¿Quién será el próximo técnico de Sporting Cristal?

En Sporting Cristal buscan técnico tras la salida de Zé Ricardo y el principal candidato a ser nuevo entrenador es Roberto Mosquera.

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Datos claves

Sporting Cristal busca un nuevo director técnico para el Torneo Clausura 2026.

El directivo Carlos Gonzales descartó la llegada del entrenador argentino Ángel Comizzo.

Roberto Mosquera inició contactos y es el favorito para asumir el equipo celeste.