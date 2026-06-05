El mercado de pases del fútbol peruano se vuelve cada día más intenso y ahora se conoció que llegó una oferta formal por Santiago González.

Sporting Cristal atraviesa días de profundas transformaciones luego de la salida del técnico Zé Ricardo y la reestructuración deportiva que prepara la dirigencia para afrontar el Torneo Clausura 2026. En medio de ese panorama, ahora apareció una noticia que podría significar la salida de uno de los futbolistas más importantes del plantel celeste.

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Se trata de Santiago González, extremo argentino de 26 años que se ha convertido en una de las principales figuras del cuadro rimense durante las últimas temporadas. El atacante mantiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026, pero su continuidad ya no estaría asegurada tras la llegada de una propuesta desde el fútbol europeo.

La información fue revelada por el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa D’Enganche, donde aseguró que el club recibió una oferta formal por el futbolista. De concretarse la operación, sería una de las ventas más importantes que podría realizar Sporting Cristal en el presente mercado de pases.

La posible partida de González se sumaría a otros movimientos que analiza la institución. Nombres como Felipe Vizeu y Cristian Benavente también aparecen entre los jugadores que podrían abandonar el plantel durante las próximas semanas, en un proceso de renovación impulsado por la directiva celeste.

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Santiago González festejando uno de sus goles con Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: Liga 1)

Sporting Cristal ya busca refuerzos en el extranjero

Durante su intervención en D’Enganche, Mauricio Loret de Mola confirmó que la propuesta por Santiago González ya se encuentra en las oficinas del club y que las conversaciones están en marcha: “Ha llegado una propuesta formal por ‘Santi’ González, con lo cual sería junto a Felipe Vizeu otro jugador que dejaría Sporting Cristal”, señaló el periodista sobre la situación del atacante argentino.

Asimismo, reveló que la dirigencia no quiere perder tiempo y ya trabaja en posibles incorporaciones para reforzar el equipo. Según la información brindada, Sporting Cristal viene explorando el mercado colombiano con el objetivo de contratar un delantero que pueda potenciar la ofensiva para el Torneo Clausura y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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Santiago González jugando para Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: Liga 1)

Los números de Santiago González en Sporting Cristal

Al término del Torneo Apertura 2026, Santiago González jugó 83 partidos, anotó 24 goles y brindó 29 asistencias.

¿Cuánto vale actualmente Santiago González?

Santiago González vale 1,60 millones de euros a sus actuales 26 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

El argentino Santiago González recibió una propuesta formal para dejar Sporting Cristal para el 2026.

El extremo de 26 años mantiene un contrato con el club celeste hasta diciembre de 2026.

El periodista Mauricio Loret de Mola confirmó la oferta en el programa D’Enganche.