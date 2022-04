Sporting Cristal ya se encuentra en Chile para disputar su segundo partido por la Copa Libertadores ante la Universidad Católica, este martes 12 de abril a las 5:15 PM en el estadio Santiago de Apoquindo. Los hinchas de los celestes estuvieron presentes alentando a su equipo, pero no solo eso, también habría reaccionado mal ante un futbolista rimense.

John Jairo Mosquera no la viene pasando muy bien con Sporting Cristal, el 9 de los celestes no está claro de cara al gol y por ese motivo los hinchas rimenses reclamaron e insultaron al atacante colombiano. Los fanáticos reclaman que el jugador no suda la camiseta y afrontaron al ex Millonarios para que de esta manera pueda reaccionar.

Tras lo que dijeron los hinchas al jugador de Sporting Cristal, el colombiano se sintió incómodo y no dudo en reaccionar verbalmente, yendo hacia los fanáticos del conjunto bajopontino para pedir respeto. Los efectivos de seguridad del hotel tuvieron que interferir para que esta situación no pase a mayores y finalmente el atacante pudo ingresar donde concentrará el conjunto de Roberto Mosquera.

Sporting Cristal necesita levantar cabeza tras la dura derrota del pasado viernes 8 de abril frente a la Universidad César Vallejo, donde no pudieron revertir el marcador pese a que los locales se encontraron durante toda la segunda mitad con 9 jugadores. El delantero John Jairo Mosquera tuvo varias oportunidades pero no pudo concretar. Se espera que frente a la Universidad Católica pueda anotar y así quitarse esa mochila tan pesada que carga en su espalda.