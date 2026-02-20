Sorpresa en el Alberto Gallardo: la decisión que tomará Paulo Autuori para el duelo Sporting Cristal vs. Universitario

Sporting Cristal se prepara para disputar uno de los partidos más importantes en lo que va de la presente temporada. El duelo será frente a Universitario de Deportes en el llamado clásico moderno por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, así que hay un escenario en donde Paulo Autuori optaría por una decisión muy relevante pensando en no desgastar a sus jugadores más importantes.

Fuente: Getty Images.

Resulta que durante las últimas hora se ha podido conocer que existe una posibilidad bastante importante en que Sporting Cristal pueda alinear una formación titular con un equipo mixto; es decir, entre nombres que habitualmente son titulares y otros que representan ser más piezas de recambio, con lo cual muchos podrían decir que el nivel colectivo podría decaer.

Frente a dicho escenario es que el equipo titular de Sporting Cristal para recibir a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo podría quedar de la siguiente manera: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Catriel Cabellos; Santiago González, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Teniendo en cuenta la idea de Paulo Autuori en cuanto a mezclar un poco la plantilla de Sporting Cristal de cara a este clásico, entendemos que jugadores como Juan Cruz González, Yoshimar Yotún y Maxloren Castro quedarán en el banco de suplentes para ser opciones de recambio muy importantes pensando en un segundo tiempo que podría ser clave para un lograr un buen resultado.

¿Por qué Paulo Autuori tomaría la decisión de alinear un equipo mixto en el Sporting Cristal vs. Universitario?

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes el próximo sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Quedan pocas horas para que empiece el partido y uno de los grandes motivos por los que Paulo Autuori estaría armando un equipo titular mixto tiene que ver explícitamente con la Copa Libertadores.

Así es. No perdamos de vista que el cuadro rimense también están con la mente en el partido de vuelta frente a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El duelo jugado en Paraguay quedó 2-2 la semana pasada y el próximo martes 24 de febrero será un día determinante para las aspiraciones de Sporting Cristal ya que podría seguir avanzando en el torneo o en el peor de los casos quedar compitiendo en la Copa Sudamericana si es que quedan eliminados.

DATOS CLAVES