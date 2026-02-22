Mientras Sporting Cristal no quiere usar un cupo de extranjero, los cracks que Paulo Autuori potenció

Luego de la buena reacción frente a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo y que les permitió empatar un encuentro que venían perdiendo 0-2, Sporting Cristal podría tomar este momento como un verdadero propulsor para los objetivos que tienen trazados. Pese a ello, existe un cierto malestar en los hinchas ya que desde el club tienen la idea de no realizar más fichajes.

Sabiendo que la regla de siete extranjeros por cada equipo que dispute la Liga 1 se instauró a partir de esta temporada y que puede generar incertidumbre, desde Sporting Cristal anunciaron hace varias semanas que no están de acuerdo y que no optaron por reforzarse con otro jugador foráneo. Dicho esto, Paulo Autuori está trabajando con lo que tiene y vaya que viene potenciando algunos nombres.

El duelo de ayer ante Universitario de Deportes fue la prueba de que Sporting Cristal cuenta con una plantilla mucho más competitiva a la del campeonato pasado, por lo que jugadores como Luis Iberico y Leandro Sosa están siendo claves en el armado de juego. Si bien ninguno de los dos fue titular en el clásico moderno, sus ingresos le dieron otro aire al equipo y generaron revulsiones.

Fuente: Sporting Cristal.

Luis Iberico estuvo sin jugar toda la temporada pasada por una lesión y ahora está volviendo con fuerza. Frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores fue titular y lo hizo bien, a pesar de que se iría expulsado en el primer tiempo. Ante la ‘U’ fue uno de los más peligrosos en ataque y Leandro Sosa no se queda nada atrás. El polifuncional jugador muestra temperamento y encima suma goles que ayudan al equipo, así que cualquiera pensaría que podría empezar a ser titular.

¿Los extranjeros de Sporting Cristal están marcando la diferencia en este inicio de la temporada 2026?

Sporting Cristal cuenta con 6 extranjeros inscritos en esta temporada 2026 y la gran mayoría de ellos vienen marcando la diferencia. Uno de los que más luces ha generado en este arranque de año es sin duda alguna Cristiano Da Silva ya que como lateral izquierdo demuestra calidad y categoría, pese a que a veces queda mal parado en defensa. Otro jugador que empezó a destacar por su buen juego es Juan Cruz González, así que los celestes están asegurados por las bandas.

Fuente: Sporting Cristal.

Gabriel Santana está lesionado en estos momentos, pero en los primeros partidos de la temporada fue clave en el armado de juego. Como volante interior o partiendo de los extremos, el brasileño está llamado a ser uno de los conductores de Sporting Cristal. Luego, hablando de los protagonistas con más tiempo, Gustavo Cazonatti está poniéndose a punto luego de estar parado por varios meses, aunque de todas maneras tendría que ser un titular muy habitual.

Fuente: Sporting Cristal.

Santiago González es clave por el extremo derecho, a pesar de que Paulo Autuori también lo viene probando por la izquierda. Finalmente, y no por ello menos importante, Felipe Vizeu es el gran cuestionado por los hinchas rimenses. Siendo el llamado ‘9’ goleador que realmente necesitan en partidos importantes, hasta ahora el brasileño no marca la diferencia y es por ello que piden la contratación de otro delantero extranjero para darle pelea, situación que no se dará.

Fuente: Getty Images.

