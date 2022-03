Sporting Cristal logró una importante victoria tras vencer a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, esto permite a los celestes escalar hasta el séptimo lugar con 7 unidades. Roberto Mosquera dijo que este es uno de los mejores encuentros de su equipo hasta el momento. Con esta victoria, los rimenses se van afianzando, futbolísticamente, mejor de cara a lo que será la Copa Libertadores.

Al finalizar el partido, Roberto Mosquera brindó una conferencia de prensa donde resaltó el trabajo de sus jugadores tras la victoria sobre Alianza Lima: “He felicitado a mis jugadores, hay que tener personalidad para definir el partido ante un rival difícil. Hicimos un buen primer tiempo, pienso que debimos estar más finos en la definición y luego la posesión es una de nuestras armas. La posesión es para que no la tenga el rival, la primera medida defensiva es tenerla y luego tratar de hacer daño. Fue un buen partido, todo lo que trabajamos en la semana funcionó, estamos contentos ya que no todos ganan en Matute", sostuvo el estratega.

Roberto Mosquera también sostuvo que su equipo es fiel a su estilo de juego y de esa forma pudieron derrotar a los dirigidos por Carlos Bustos: "La importancia de ganar es que no cambiamos nuestra prédica, lo mismo que intentamos en todos los partidos, Alianza con más fuerza que con fútbol trató de empatar, pero la defensa estuvo muy concentrada".

Finalmente, el estratega peruano habló sobre los rumores de fichajes. Enfatizando con ironía sobre lo absurdos que son algunso pases, dijo: "Se ha vuelto un medio muy poco serio. Obviamente, incomoda. Si eres un jugador joven, y dices que te vas a ir a Alemania, y todavía estás en ciernes. Es como pasar de la primaria a la (Universidad) Católica. Esas cosas hay que irle bajando un poquito. ‘Canchita’ está para jugar en cualquier parte, pero eso no depende de mi deseo”, concluyó Roberto Mosquera en la conferencia de prensa brindada pospartido.