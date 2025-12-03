¡Lo celebran en Matute! La baja confirmada de Sporting Cristal para visitar a Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 en la duelo de ida por los playoffs de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional fue testigo de un buen partido, aunque por cómo se dio el resultado cualquiera podría decir que los íntimos salieron más fortalecidos luego de los 90 minutos de juego. Peor aún ahora cuando acaba de confirmarse que los celestes perderán a un titular clave en el equipo.

Así es. Lamentablemente para los intereses de Paulo Autuori y los hinchas de Sporting Cristal, Luis Abram está prácticamente descartado para el duelo de vuelta que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Recordemos que el defensor central tuvo que salir en camilla del campo de juego en el primer tiempo y con rostro de dolor evidenciaba un panorama negativo.

“Luis Abram fue sometido a algunas pruebas y todo hace indicar que padece un desgarro. No llegará al partido del sábado”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Jean Martín Dueñas a través de su cuenta de ‘X’ respecto a la situación física de defensor celeste, quien a partir de ahora seguramente atravesará un proceso de recuperación y rehabilitación.

Las opciones de Paulo Autuori para reemplazar a Luis Abram frente a Alianza Lima

Con la inminente ausencia de Luis Abram en el equipo de Sporting Cristal para visitar en los próximos días a Alianza Lima en Matute, ahora Paulo Autuori deberá analizar junto a su comando técnico la mejor opción para reemplazarlo en la defensa. En principio, el nombre de Rafael Lutiger es quien más chances tendría de ser titular y Nicolás Pasquini volvería a su lugar de lateral izquierdo.

Así fue el acomodo del día de ayer cuando se concretó al salida del zaguero central por lesión. Luego, teniendo en cuenta que Miguel Araujo estará en el arranque a como de lugar, Alejandro Pósito también contaría con alguna oportunidad de meterse al 11 titular. Finalmente, la última opción sería jugar con línea de 3 en el fondo y a partir de ahí variar con algunos nombres.

¿Cómo fue el duelo de ida entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Alianza Lima tuvo distintas emociones de principio a fin. Si bien fueron los rimenses quienes dominaron durante gran parte de la primera etapa, luego no pudieron llevar dicha superioridad al marcador, a pesar de que luego fueron quienes se pusieron arriba gracias a un gol de penal por parte de Martín Távara.

Por otro lado, los íntimos llegaron al empate faltando 10 minutos para que termine el duelo por un gol de Hernán Barcos. En resumen, todo se definirá el próximo sábado 9 de noviembre cuando se dispute el encuentro de vuelta y finalmente conozcamos al rival de Cusco FC para recién ahí descifrar el orden de los clasificados a la Copa Libertadores 2026.

