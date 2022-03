La Selección Peruana está cada vez más cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022, esto se definirá en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando los dirigidos porRicardo Garecaenfrenten a Uruguay y Paraguay. El vidente Mossul, quien tuvo un espacio como invitado en el programa ‘El deportivo en otra cancha’, vaticino algunas cosas buenas y malas para la ‘bicolor’.

Mossul realizó una sesión de podomancia, que se trata en la lectura de pies de la persona y dijo: “Lapadula tiene energía positiva en su carrera, pero debe tener cuidado, pues este año, a mediados de noviembre, se le van a presentar ciertos obstáculos con el tema de su salud, pero va a ser algo muy ligero. No va a ser algo grave como lo que he visto que le va a pasar a Paolo Guerrero, lo he pronosticado desde el año pasado y no lo veo en el Mundial. Es la verdad, no puedo mentir”, sostuvo el mediático vidente.

El vidente dijo que Perú iría a la Copa del Mundo y también advirtió quién haría el gol: “A Perú sí lo veo en el Mundial y lo voy a seguir diciendo, así digan lo que digan. Así como dije: gol de Gianluca Lapadula con pase de André Carrillo y también sobre el último empate, igual digo vamos a ir al Mundial”, aclaró Mossul en el programa tras consulta de Paco Bazán.

Estas habrían sido las predicciones del famoso vidente, pero nada está dicho, los partidos hay que jugarlos, solo se espera que Paolo Guerrero, quien se viene recuperando de la mejor manera, pueda conseguir equipo y así llegar a volver a vestir la ‘blanquirroja’, si bien no podría llegar con buen ritmo futbolístico, sí sería muy influyente en el grupo de la ‘bicolor’.