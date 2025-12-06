Con Luis Díaz como titular: Bayern Múnich ganó 5-0 a Stuttgart por la Bundesliga Con Luis Díaz todo el partido y Harry Kane treinta minutos, Bayern Múnich aplastó al Stuttgart por la Bundesliga.
© Getty Images.Con Luis Díaz, Bayern Múnich venció 5-0 al Stuttgart.
En un partido más que importante para el
, pues lucha por estirar su ventaja en la Bundesliga, el cuadro de Bayern Múnich visitaba al Stuttgart, que estaba invicto en condición de local. Si bien no tuvo a Harry Kane desde el inicio, los ‘Bávaros’ hicieron lo necesario para llevarse los tres puntos por la fecha 13. Luis Díaz Entendiendo que el primer tiempo solo terminó con un tímido 1-0 del Bayern Múnich ante Stuttgart, pues Konrad Laimer se encargó de abrir el marcador a los 11′, todo fue distinto en el segundo tiempo, tras el ingreso de . Harry Kane
Ajustando las fichas a partir del minuto 60,
el técnico Vincent Kompany metió a Harry Kane y todo empezó a cambiar a favor del Bayern Múnich: gol de Josip Stanisic a los 78′ y luego un hat trick de Harry Kane con tantos a los 66′, 82′ y 88′.
Con el contundente 5-0 a favor del Bayern Múnich en la casa del Stuttgart,
el visitante se llevó tres puntos valiosos que lo dejan como super líder en la cima de la , mientras que lo sigue RB Leipzig con 26, aunque con un partido menos. Bundesliga con 37 puntos
11:30hs ¡FINAL DEL PARTIDO!
Con Luis Díaz todo el partido y Harry Kane treinta minutos, Bayern Múnich venció 5-0 de visita al Stuttgart.
11:25hs 89' ¡OTRO GOL DEL BAYERN MÚNICH!
Harry Kane es una máquina y marca su Hat Trick, el quinto del Bayern y el triunfo está sellado: Bayern Múnich 5-0 ante Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga.
11:16hs 81' ¡GOOOOOOL DEL BAYERN!
Harry Kane pone el cuarto del Bayern, su doblete y el marcador 4-0 ante Stuttgart de visita. Increíble.
11:14hs 78' ¡GOOOOOOL DEL BAYERN!
Bayern Múnich sentenció el partido con el tercer gol gracias a Josip Stanisic. Con este tanto el resultado está sentenciando el cotejo.
11:02hs 65' ¡GOOOOOOOOL DEL BAYERN!
Qué tal golazo de derecha de Harry Kane para estirar la ventaja del Bayern ante Stuttgart. Calidad y efectividad, además: resultado casi resuelto.
11:00hs 63' ¡LUCHO LUCHA TODAS!
El colombiano Lucho Díaz pasó de ser amonestado (se pierde el siguiente partido) a fallarse una clara opción de gol. No se puede describir lo que erró.
10:55hs 60' ¡SE MUEVEN LOS BANCOS!
Tanto Bayern Múnich como Stuttgart mueven los bancos y se dan los primeros ajustes del partido.
10:47hs 52' ¡BAYERN AGRESIVO, PERO VULNERABLE!
Bayern cuenta con el balón y busca el gol, pero no encuentra portería. Por otro lado, muestra unas grandes falencias cuando es atacado. Más de balón detenido, ahí es vulnerable.
10:40hs ¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya rueda el balón y Stuttgart vs. Bayern Múnich ya juegan el complemento del partido. Por ahora, los 'Bávaros' ganan 1-0 de visita.
10:26hs ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Culminó la mitad inicial entre Stuttgart y Bayern Múnich. Por ahora el cuadro visitante, los 'Bávaros' vencen 1-0, pero el segundo tiempo promete emociones.
10:20hs 50' ¡SE FALLÓ UN GOL EL STUTTGART!
Stuttgart es más en el cierre del primer tiempo y Chema Andrés lo demuestra con una clara acción de gol, lamentablemente no lo pudo convertir.
10:13hs 43' ¡GOL ANULADO POR POSICIÓN ADELANTADA!
Al final el árbitro anuló el gol del Stuttgart tras revisión del VAR y sigue ganando el Bayern Múnich de visita.
10:09hs 39' ¡GOOOOOOOOL DE STUTTGART!
Tras un centro al área, Nikolas Nartey anota un gol de cabeza que pone el empate momentáneo.
10:06hs 35' ¿UPAMECANO HIZO UNA ACCIÓN PELIGROSA?
En un tiro de esquina del Bayern, Upamecano buscó el balón, en el salto dejó el brazo y golpeó a Angelo Stiller. Atención, puede haber sanción.
10:01hs 30' ¡BAYERN TOMA EL CONTROL DEL BALÓN!
Bayern se repuso de la ofensiva del Stuttgart, ya recuperó la pelota y ahora va por el segundo del partido.
09:52hs 22' ¡STUTTGART SE REBELA!
El cuadro local, tras el gol del Bayern, busca el empate de manera arriesgada, pero con ocasiones. Mientras tanto la visita, como un león mirando a su presa, espera el momento para dar el golpe.
09:45hs 15' ¡REPASEMOS EL GOL DE LAIMER!
En una acción memorable, Laimer hizo todo solo para marcar un golazo que le da el triunfo al Bayern. Taco y delicia pura.
09:42hs 12' ¡GOOOOLAAAAZOOOO DEL BAYERN!
Konrad Laimer se salió de todo y rompió los manuales con un golazo de taco para abrir el marcador y darle la victoria al Bayern Múnich por 1-0 ante Stuttgart. ¡Y DE VISITA!
09:40hs 10' ¡BAYERN QUIERE, STUTTGART RESISTE!
Con Luis Díaz en la ofensiva, Bayern va por el gol y está cerca. Mientras tanto, Stuttgart aguanta, resiste y espera la contra.
09:34hs 4' ¡DOS AMARILLAS EN CUATRO MINUTOS!
Bayern tomó el protagonismo del partido y va por el gol, pero Stuttgart detiene los ataques y ya tiene dos jugadores amonestados: Ameen Al-Dakhil y Jamie Lewwling. ¡NO TERMINAN LOS 22 JUGADORES!
09:30hs ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Bayern de rojo y Stuttgart de blanco y
¡COMENZÓ EL PARTIDO! 09:20hs ¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO DE JUEGO!
Los planteles ya ingresan al campo de juego y en instantes empezamos con la transmisión del partido entre Bayern vs. Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga.
09:10hs ¡PROBABILIDADES DEL PARTIDO!
Según las estadísticas, Bayern Múnich del técnico Vincent Kompany tiene un 60% de probabilidad de ganar, 10% de empate y 30% de triunfo para Stuttgart.
09:00hs ¡LA TABLA DE LA BUNDESLIGA!
Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 34 puntos, segundo RB Leipzig con 26, tercero Dortmund con 25, mientras que Stuttgart es sexto con 22 puntos.
08:50hs ¡EL ESTADIO DEL PARTIDO!
Todo listo en el Mercedes-Benz Arena para recibir en minutos el partido entre Stuttgart vs. Bayern Múnich por la fecha 13 de la Bundesliga.
08:40hs ¡BAYERN ESTÁ EN RACHA ANTE STUTTGART!
Bayern Múnich acumula tres triunfos seguidos ante Stuttgart. Además, Bayern Múnich viene de dos victorias seguidas luego de perder ante Arsenal por la Champions League.
08:30hs ¡LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO!
El árbitro principal del partido será Tobias Stieler, el primer asistente Lasse Koslowski, el segundo asistente Mark Borsch, en el VAR Tobias Welz y cuarto árbitro Timo Gansloweit.
08:20hs ¡LA ALINEACIÓN DEL LOCAL!
Stuttgart llega decidido al triunfo de local y va con todo ante el poderoso Bayern Múnich.
08:10hs ¡LA ALINEACIÓN TITULAR DEL BAYERN!
Con Luis Díaz en el once titular del Bayern Múnich, los 'Bávaros' saldrán con esta alineación de visita ante Stuttgart en el estadio Mercedes-Benz Arena.
08:00hs ¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!
Empezamos fuerte el día con el partidazo entre Bayern Múnich vs. Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga.
