Con Luis Díaz como titular: Bayern Múnich ganó 5-0 a Stuttgart por la Bundesliga

En un partido más que importante para el Bayern Múnich, pues lucha por estirar su ventaja en la Bundesliga, el cuadro de Luis Díaz visitaba al Stuttgart, que estaba invicto en condición de local. Si bien no tuvo a Harry Kane desde el inicio, los ‘Bávaros’ hicieron lo necesario para llevarse los tres puntos por la fecha 13.

Entendiendo que el primer tiempo solo terminó con un tímido 1-0 del Bayern Múnich ante Stuttgart, pues Konrad Laimer se encargó de abrir el marcador a los 11′, todo fue distinto en el segundo tiempo, tras el ingreso de Harry Kane.

Ajustando las fichas a partir del minuto 60, el técnico Vincent Kompany metió a Harry Kane y todo empezó a cambiar a favor del Bayern Múnich: gol de Josip Stanisic a los 78′ y luego un hat trick de Harry Kane con tantos a los 66′, 82′ y 88′.

Con el contundente 5-0 a favor del Bayern Múnich en la casa del Stuttgart, el visitante se llevó tres puntos valiosos que lo dejan como super líder en la cima de la Bundesliga con 37 puntos, mientras que lo sigue RB Leipzig con 26, aunque con un partido menos.