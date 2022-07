La información que llegó con respecto al jugador con más jerarquía del conjunto 'celeste', nos dice que continuará. Sporting Cristal tendrá un tiempo más en 'La Florida', esta información está verificada, y chequeada por algunas fuentes confiables.

Una de esas personas más certeras con el tema de comunicación hacia el hincha, es el periodista deportivo, Denilson Barrenechea. Quien contó en un pequeño hilo, cómo se trabajó en las últimas horas el presente de 'Yoshi'. Se quedará, pero bajo una condición especial.

"Bueno, ya que aún existen dudas, es bueno citar nuevamente el 'tuit' del 03/07 referente a Yoshimar Yotún y su permanencia en Sporting Cristal. El jugador se quedará hasta concretar alguna propuesta que sea de su agrado, económicamente hablando". Comenzó señalando, para después explicar un punto pendiente.

"Recordar que los mercados de la MLS y Arabia cierran aproximadamente en quincena de agosto, por lo que, si no se concreta alguna propuesta muy buena en lo económico, se queda hasta finalizar el torneo". Asimismo, y con respecto al presente del jugador, hizo una precisión importante que calla el ruido que ocasionó su ausencia en los entrenamientos.

"La razón por la cual no jugó el sábado ante Sport Huancayo fue, justamente, porque aún no se encuentra físicamente apto. La situación es la misma desde el 03/07, por lo que no requería actualización. Debido a las dudas lo volví a citar. Buenas noches". Todo clarificado, Yoshimar Yotún se queda en casa, pero puede salir cuando tenga la oportunidad.