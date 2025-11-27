Además de Luis Advíncula y Facundo Callejo: los refuerzos top que alista Sporting Cristal si queda como Perú 2

En Sporting Cristal se tomarán las cosas mucho más en serio. Pensando en el título a como de lugar para la próxima temporada, ahora el objetivo está totalmente enfocado en conseguir los playoffs de la Liga 1 2025 y así quedar como Perú 2 en la tabla de posiciones general. Con ello armarían un plantel más competitivo con nombres como los de Luis Advíncula y Facundo Callejo, aunque no son los únicos.

Y es que durante los últimos días se han podido conocer distintas informaciones en donde aseguran que la directiva de Sporting Cristal tendría en la mira el ansiado regreso de Luis Advíncula desde Boca Juniors y la puntería lista para negociar con Cusco FC por el traspaso de Facundo Callejo. La única condición sería la obtención del Perú 2 por un tema netamente de presupuesto financiero.

Ahora, a estos 2 nombres que sin duda alguna le darían un tremendo salgo de calidad al equipo celeste pensando en la temporada 2026, hay un par más que se sumarían a las planificaciones estelares de Paulo Autuori junto a su comando técnico. Nos referimos específicamente al volante Santiago Arias y al atacante Beto Da Silva, ambos de Cienciano y que ya vienen siendo rastreados en el Rímac.

Los detalles sobre los posibles fichajes de Sporting Cristal de cara al 2026

“Si Sporting Cristal queda Perú 2, va con todo por Luis Advíncula, va con todo y habla con Cusco FC por Facundo Callejo, va con todo por Santiago Arias de Cienciano y va con todo por Beto Da Silva también de Cienciano. Lo estoy diciendo ahorita. Vamos a ver”; fue la revelación compartida por el periodista deportivo Alan Diez durante el programa digital ‘Toco y Me Voy‘.

Es importante mencionar que Santiago Arias ya no ocupa plaza de extranjeros al haber obtenido la nacionalización peruana en esta temporada 2025, así que en dicho sentido sería un alivio para la directiva de Sporting Cristal. Eso sí, el hecho de quedar como Perú 2 y por ende clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 no es tarea nada sencilla para los celestes, sobre todo cuando en el tramo final del Torneo Clausura 2025 han evidenciado cierta irregularidad.

Día y hora de los próximos duelos de Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025

Teniendo el objetivo de quedar como Perú 2 en la presente temporada 2025, Sporting Cristal tendrá que enfrentar primero a Alianza Lima en partidos de ida y vuelta. El primero será el martes 2 de diciembre a las 20:00 hora local en el Estadio Nacional y el definitivo será el sábado 6 de diciembre a la misma hora en el Estadio Alejandro Villanueva. El ganador de dicha llave jugará ante Cusco FC y recién ahí se conocerán el orden de clasificados a la Copa Libertadores 2026.

