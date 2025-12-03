Renzo Garcés, defensor clave de Alianza Lima y la Selección Peruana, se ha convertido en el centro de atención tras el empate 1-1 contra Sporting Cristal por la semifinal de ida de la Liga 1 2025. Sin embargo, lo que generó debate no fue solo su rendimiento, sino sus declaraciones sobre su situación contractual, las cuales han encendido las alarmas entre la afición blanquiazul.

¿Se va Renzo Garcés de Alianza Lima?

Al finalizar el encuentro en el Estadio Nacional, Garcés confirmó: “A mí me queda un año más de contrato, pero estamos hablando con el club. Espero poder quedarme mucho más año”. Esta cautelosa respuesta, en lugar de calmar a los hinchas que esperaban una confirmación de extensión a largo plazo, desató una ola de especulaciones dada la importancia del zaguero en el esquema defensivo.

Renzo Garcés jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

La relevancia de esta negociación es crucial. Garcés, considerado uno de los defensores peruanos de mayor proyección y un pilar tanto en Alianza Lima como en la ‘Bicolor’, tiene vínculo hasta finales de 2026. No obstante, la directiva busca asegurar su permanencia por un periodo más amplio, reafirmando la confianza en su liderazgo.

Alianza Lima debe ver el caso de Renzo Garcés

La presión se intensifica debido a la inminente reactivación del mercado de pases. La falta de una extensión inmediata aviva los rumores de una posible transferencia, máxime cuando durante el año se reportaron sondeos de clubes extranjeros, incluyendo ligas de México y Europa. Esto deja abierta la puerta a cualquier oferta atractiva que pueda surgir en las próximas semanas.

Para Alianza Lima, la renovación de Garcés es una prioridad en la planificación de la temporada 2026. Perder un jugador de su nivel obligaría al club a buscar un reemplazo de alto calibre en un momento decisivo. Las palabras del defensor sugieren que, si bien hay una voluntad mutua de seguir, aún quedan puntos por resolver en las mesas de negociación.

Renzo Garcés es figura en Alianza Lima

Por ahora, Garcés y el plantel tienen su foco en el crucial partido de vuelta de la semifinal ante Sporting Cristal, este sábado 6 de diciembre en Matute. Se espera que, una vez finalizada la participación en los Playoffs, las conversaciones contractuales se aceleren. La hinchada blanquiazul permanece atenta y expectante, esperando que el futuro del defensor se defina a favor de su continuidad.

DATOS CLAVE