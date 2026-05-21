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No pudo ser para Gonzalo Bueno: perdió ante Toby Samuel y se queda sin Roland Garros

Gonzalo Bueno quedó a las puertas del cuadro principal de Roland Garros. Toby Samuel le ganó en tres sets. Fue una actuación de mayor a menor del tenista peruano.

Gonzalo Bueno no pudo ante Toby Samuel.
© XGonzalo Bueno no pudo ante Toby Samuel.

Gonzalo Bueno quedó muy cerca de lograr su primera participación en un cuadro principal de Grand Slam, pero no pudo en el duelo decisivo. El británico Toby Samuel, número 159 del mundo, le ganó 2-1 en sets en la tercera ronda de la qualy de Roland Garros. El peruano, así, cierra una experiencia importante, a pesar del sabor amargo de quedar tan cerca del objetivo.

Fue una actuación de más a menos para Bueno, actual 185º en el ranking ATP, quien supo dar vuelta el primer set, pero luego, se vio superado por la contundencia de Toby Samuel, un tenista británico de 23 años, de 1,91 metros de altura, y con antecedentes jugando en torneos de tenis universitario en Estados Unidos.

El primer set, tuvo a Samuel siendo dominante en los primeros games y logró ponerse 4-2 con quiebre a favor. Sin embargo, apareció la garra de Gonzalo Bueno para quebrarle en dos ocasiones el servicio al británico. Así se llevó el set por 7-5 y quedó a uno de lograr el pase al cuadro principal de Roland Garros.

Sin embargo, a partir del segundo parcial, el británico se hizo fuerte con el servicio y manejó el encuentro casi a placer. Primero, logró un 6-1 contundente y, luego, en el tercero, quebró en el momento oportuno para desestabilizar al peruano. Finalmente, un último quiebre le permitió adueñarse del partido con un 6-3.

Así, Toby Samuel se quedó con el triunfo ante Gonzalo Bueno por 5-7, 6-1 y 6-3 en un juego que duró 1 hora y 47 minutos. Así como quería el peruano, el británico jugará por primera vez un cuadro principal de un Grand Slam.

Ignacio Buse será el único peruano en el cuadro principal de Roland Garros

Con la derrota de Gonzalo Bueno y sin chances de ser lucky loser, Ignacio Buse será el único tenista peruano en el cuadro principal de Roland Garros. Debido a su ranking, no ha tenido que jugar la qualy como sí lo hizo Bueno.

Buse esperará el sorteo del cuadro principal de Roland Garros para conocer a su rival de primera ronda, al mismo tiempo que disputa los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Ignacio Buse en Roland Garros?

Todos los partidos que tenga Ignacio Buse en el cuadro principal de Roland Garros se podrán ver en vivo y en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

Datos claves

  • Gonzalo Bueno cayó 5-7, 6-1 y 6-3 ante Toby Samuel en Roland Garros.
  • Ignacio Buse será el único peruano en el cuadro principal de Roland Garros.
  • Disney+ Premium transmitirá en exclusiva los partidos de Ignacio Buse en el torneo.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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