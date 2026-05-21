Se conoció el rival de Ignacio Buse en Roland Garros mientras disputaba su partido ante Ugo Humbert en Hamburgo. El 'Colo' será el único peruano en el torneo tras la derrota de Gonzalo Bueno.

Ignacio Buse ya conoce a su rival para su estreno oficial en el cuadro principal de Roland Garros. El sorteo realizado por la organización de este Grand Slam este jueves no fue nada bueno para el peruano. Es que se deberá enfrentar al actual número 13 del mundo, el ruso Andrey Rublev.

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En pleno partido ante Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, se realizó el sorteo del cuadro de Roland Garros. A Buse le tocará enfrentar a un jugador muy duro, que ha ganado varios torneos en tierra batida y que supo ser número 5 del mundo.

Rublev, de hecho, ha tenido una temporada irregular con algunos buenos resultados como la final del ATP 500 de Barcelona donde perdió ante Arthur Fils. También jugó cuartos de final del Masters 1000 de Roma, pero cayó ante el número uno del mundo Jannik Sinner.

#RolandGarros 🇫🇷 | ¡Durísimo debut para Ignacio Buse en París! 🇵🇪🎾

Realizado el sorteo del cuadro principal, nuestra primera raqueta nacional Ignacio Buse (57° ATP) enfrentará al ruso Andrey Rublev (13°) en la primera ronda de #RolandGarros, segundo Grand Slam de la temporada. pic.twitter.com/MEY4Zg26iK — Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) May 21, 2026

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Sin dudas, no es el mejor sorteo para un estreno en un cuadro principal en este tipo de torneo. Buse será el único peruano en Roland Garros, luego de que Gonzalo Bueno quedó a las puertas de meterse en el certamen. Perdió en la última ronda de la qualy ante el británico Toby Samuel.

¿Cuándo se juega Ignacio Buse vs. Andrey Rublev en Roland Garros?

El partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros no tiene fecha confirmada. Podría jugarse entre lunes y martes, dependiendo de cómo termine la actividad en Hamburgo para el tenista peruano.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Andrey Rublev en Roland Garros?

El partido Ignacio Buse vs. Andrey Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver EN VIVO por la plataforma Disney+ Premium.

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