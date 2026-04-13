Ignacio Buse sigue en mala racha: despedida rápida del ATP 500 de Barcelona ante polémico jugador

Ignacio Buse no logró avanzar en su debut en el ATP 500 de Barcelona 2026, tras ser superado en primera ronda por el francés Corentin Moutet. En un partido muy disputado de inicio a fin, el marcador se cerró con un doble 6-4 en 1 hora y 40 minutos, evidenciando un duelo exigente en el que el peruano mostró competitividad, pero no consiguió marcar la diferencia.

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A pesar del resultado adverso, ‘Nacho’ mostró momentos destacados a lo largo del encuentro. El peruano se mantuvo fiel a su estilo desde el fondo de la pista, intentando alargar los puntos y desgastar a su oponente. No obstante, Moutet impuso un juego más ofensivo y variado, logrando incomodarlo de forma constante.

La primera manga fue equilibrada hasta la recta final, cuando Moutet consiguió un quiebre clave que le permitió imponerse por 6-4. En el segundo set, el peruano elevó su nivel y se puso 3-1, generando expectativas de llevar el duelo a un tercer parcial. Sin embargo, el francés reaccionó a tiempo, recuperó el servicio perdido y retomó el dominio para sellar el set con idéntico marcador.

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Un momento complicado en el circuito

Tras este resultado, Ignacio Buse encadena tres derrotas consecutivas en el circuito ATP, reflejando las exigencias de competir en torneos de alto nivel. Antes de su paso por Barcelona, el peruano había quedado fuera en su debut en el Masters de Montecarlo y, previamente, cayó en los octavos de final del torneo de Marrakech.

Ubicado actualmente en el puesto 60 del ranking ATP, el joven tenista atraviesa un proceso de adaptación ante rivales de mayor experiencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia y la concentración es clave. Más allá de los últimos resultados, su participación frecuente en este tipo de torneos refleja el progreso que viene consolidando en su carrera.

Su siguiente reto será en Madrid

Tras su salida del torneo en Barcelona, Ignacio Buse contará con unos días de pausa antes de encarar su próximo desafío: el Masters 1000 de Madrid, certamen en el que ya tiene garantizado un lugar en el cuadro principal.

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La cita en la capital española se presenta como una ocasión ideal para recuperar sensaciones y volver a competir al máximo nivel. Además, le permitirá continuar sumando rodaje en torneos de élite, midiéndose ante algunos de los tenistas más destacados del circuito.

DATOS CLAVES

El tenista Ignacio Buse cayó en su debut en el ATP 500 de Barcelona ante Corentin Moutet.

El marcador final del encuentro fue un doble 6-4 tras una hora y cuarenta minutos de juego.

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