Ignacio Buse levanta al público en Roland Garros con un punto descomunal ante Rublev

Con un gran ‘passing shot’, el peruano se llevó el segundo set, tras salvar previamente dos puntos de set antes de cerrarlo a su favor.

El segundo set se definió en un ‘tie break’, instancia en la que Ignacio Buse elevó notablemente su nivel justo cuando más lo necesitaba. En un ambiente de máxima tensión, el tenista peruano sorprendió con un ‘passing shot’ de gran factura, una de las acciones más destacadas del partido.

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La jugada no solo le dio un punto determinante, sino que también provocó la reacción inmediata del público, que celebró la calidad del golpe.

Ese mismo golpe acabó marcando la diferencia en la definición del desempate. Con mucha calma y precisión en los momentos decisivos, Buse logró imponerse en el ‘tie break’ y adjudicarse el segundo set, igualando el partido pese a haber pasado por situaciones complicadas durante el desarrollo del parcial.

¡¡ESTÁS LOCO, ‘NACHO’!! ¡PUNTAZO DE IGNACIO BUSE PARA GANARLE EL SEGUNDO SET AL RUSO RUBLEV! 🤯🇵🇪🎾 pic.twitter.com/tW739aDXjS — Pase Filtrado (@pasefiltradope) May 25, 2026

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Gastón Acurio presente en Francia para alentar a ‘Nacho’

El reconocido chef Gastón Acurio es tío de Ignacio Buse, ya que la madre del tenista nacional, María Beatriz Acurio, es hermana de Gastón.

“Mi tío (Gastón Acurio) estará y será muy especial tenerlo cerca, ya que será la primera vez que me vea directamente en un main draw (categoría principal) de un Roland Garros”, dijo Buse días previos a su debut en Roland Garros.

Durante el desarrollo del partido, las cámaras de ESPN mostraron a Gastón Acurio en las tribunas, vestido con una camisa blanca y atento al desempeño de su sobrino en la competencia.

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Un estreno que confirma su progresión en el circuito profesional

Más allá del marcador, la actuación de Ignacio Buse en Roland Garros evidencia su notable progresión dentro del circuito ATP. El reciente título en Hamburgo ya había sido una muestra de su crecimiento, pero enfrentamientos ante rivales de primer nivel le permiten seguir acumulando experiencia valiosa en escenarios de máxima exigencia y competitividad.

DATOS CLAVES

El tenista Ignacio Buse ganó el segundo set de su partido mediante un desempate.

El chef Gastón Acurio asistió a las tribunas en Francia para alentar a su sobrino.

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