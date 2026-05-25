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Ignacio Buse perdió en su debut en Roland Garros ante Rublev: su nuevo puesto en el ranking ATP y cuánto dinero ganó

'Nacho' ofreció una dura oposición a lo largo del partido, pero terminó siendo superado en cuatro sets. Todos los detalles en la nota.

Ignacio Buse se despidió en la primera ronda de Roland Garros.
© DifusiónIgnacio Buse se despidió en la primera ronda de Roland Garros.

Ignacio Buse, ubicado en el puesto 31 del ranking ATP, mostró carácter y gran capacidad de lucha en su estreno en Roland Garros, aunque terminó cayendo por 3-1 ante el ruso Andrey Rublev (13° del mundo).

El encuentro se resolvió con parciales de 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5 a favor del tenista ruso, quien avanzó a la segunda ronda del Grand Slam parisino, disputado sobre arcilla.

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El clima también tuvo un papel importante en la jornada, debido a que París viene soportando temperaturas poco habituales que llevaron a los organizadores a activar un protocolo especial de control térmico. Durante el día, la temperatura habría alcanzado los 35 °C.

Ignacio Buse subirá al puesto 33 del ATP y se llevará 87 mil euros en premios

Ignacio Buse tendrá un importante ascenso en el ranking ATP luego de su participación en Roland Garros. Pese a quedar eliminado en la primera ronda ante Andrey Rublev, el tenista peruano escalará hasta el puesto 33 del mundo, consolidándose como la mejor raqueta nacional del momento.

Además del crecimiento deportivo, el torneo parisino también le dejará una importante recompensa económica. Gracias a su presencia en el cuadro principal del Grand Slam, se llevará un premio aproximado de 87 mil euros.

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Aunque no logró avanzar de ronda, el peruano dejó una imagen positiva al demostrar su evolución en el circuito y su nivel para competir frente a rivales de élite en el tenis mundial.

DATOS CLAVES

  • El tenista Ignacio Buse cayó eliminado 3-1 en su debut en Roland Garros.
  • El ruso Andrey Rublev avanzó a la segunda ronda tras ganar el partido en París.
  • Ignacio Buse subirá al puesto 33 del ranking ATP y ganará 87 mil euros.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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