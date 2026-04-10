Ignacio Buse rompió su silencio y reveló duro momento en su carrera: “Tenía todo el pie lleno de sangre”

Ignacio Buse abrió su corazón y compartió uno de los episodios más duros que le tocó atravesar recientemente en el circuito profesional. En una entrevista con Juan Diego Llosa, el tenista nacional detalló el complicado momento físico que vivió en pleno partido, dejando en evidencia su fortaleza mental para competir en condiciones adversas.

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“Desde el primer punto en el partido con Damir Džumhur entré dispuesto a sufrir. Se me había hecho una herida completa y tenía todo el pie lleno de sangre. El fisio me decía ‘tenemos 3 minutos, necesito una hora’”, relató Buse, describiendo el dramático contexto que enfrentó en cancha.

El peruano confesó que el dolor fue en aumento y terminó pasándole factura en los días posteriores. “El dolor fue más allá y la ampolla me tuvo como cinco días descansando”, agregó. No obstante, también llevó tranquilidad sobre su estado actual: “Hoy por hoy estoy gestionando bien lo de la ampolla, no tengo dolor, está controlada, pero es un proceso. Estoy al 100% para competir, he entrenado perfecto esta semana sin problema”.

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Orden y confianza: claves de su crecimiento

Buse también analizó uno de los momentos más destacados de su temporada, cuando alcanzó las semifinales en Río de Janeiro, dejando buenas sensaciones en su rendimiento.

“Lo que me dio estar en semis en Río fue estar muy ordenado”, explicó. Además, recordó con especial énfasis su enfrentamiento ante Joao Fonseca: “Disfruté mucho el partido. Traté de estar enfocado en mi tenis, y de hecho yo sentí que desde el primer set yo estuve jugando mejor que él. Fue muy especial”.

La presión, un rival silencioso

El joven deportista también abordó uno de los aspectos más complejos del deporte de alto nivel: la presión. ‘Nacho’ reconoció que se encuentra en pleno proceso de aprendizaje para manejar las expectativas.

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“La presión es muy difícil de gestionar, es algo que estoy trabajando, aprendiendo a separar lo tenístico con mi vida personal. Me está encantando todo el apoyo que estoy recibiendo de mi gente en Perú, pero es un arma de doble filo”, sostuvo.

En esa línea, recordó lo vivido en el Masters de Miami, donde no pudo disfrutar plenamente la experiencia: “El partido de Miami… me hubiese encantado disfrutarlo más, pero yo estaba sufriendo y solo podía pensar en mi pie. Estaba en modo supervivencia. Espero poder tener algo parecido pronto porque quiero vivirlo”.

Jugar por uno mismo, la lección más importante

Finalmente, Buse reflexionó sobre la responsabilidad de representar al país y cómo eso influye en su rendimiento dentro de la cancha. “Es difícil porque ves a un país como el Perú, y quieres darle esas alegrías. Pero hay que saber diferenciar cuando juegas por el resto y cuando juegas para ti”, señaló.

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Con madurez, cerró con una enseñanza clave en su crecimiento profesional: “Siempre tienes que jugar por tu propósito, porque sino las cosas no salen”.

DATOS CLAVES

El tenista Ignacio Buse compitió ante Damir Džumhur con el pie herido y lleno de sangre.

Buse alcanzó las semifinales en Río de Janeiro tras vencer al brasileño Joao Fonseca.

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