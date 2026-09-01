Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid y Arsenal tomó una drástica decisión

Se terminó la novela sobre el destino futbolístico de Julián Álvarez y permanecerá en la capital española. Mientras tanto en Arsenal se enteraron del caso y optaron por un escenario que sorprendió a todos sus hinchas.

Con el mercado de pases muy cerca de terminar este martes 1 de septiembre, se acaba de confirmar una de las novelas más singulares del fútbol europeo. Luego de tantas idas y vueltas respecto al futuro de Julián Álvarez, ya se pudo conocer que finalmente permanecerá en Atlético de Madrid y no irá a Arsenal. Dicho esto, desde el norte de Londres optaron por una drástica medida al respecto.

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Julián Álvarez se queda en Atletico de Madrid en este mercado de pases de verano. pic.twitter.com/sZG3iqO89d — Gastón Edul (@gastonedul) September 1, 2026

Sabiendo que en todo momento el interés de Julián Álvarez estaba puesto en fichar por FC Barcelona a como de lugar y que quería cumplir un sueño que fue expuesto abiertamente durante el Mundial 2026, desde Atlético de Madrid se negaron rotundamente a negociar y hoy salieron ganando. El atacante argentino se quedará en la capital española y en Arsenal terminaron aceptándolo.

Resulta que Arsenal se enteró de la decisión final de Julián Álvarez y tomaron la postura de no fichar a más jugadores en este mercado de pases. Así es, los vigentes campeones de la Premier League se quedarán con Viktor Gyokeres y Kai Havertz como los principales delanteros de área, lo cual evidencia que Mikel Arteta se siente tranquilo con la variedad y calidad que tiene en estos momentos.

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🚨Julian Alvarez has decided to stay at Atletico Madrid this summer.



As it stands, Arsenal’s current business for this transfer window is over.



Mikel Merino, Viktor Gyokeres and Kai Havertz will be the centre-forward options.



Christos Tzolis and Eberechi Eze will cover the… pic.twitter.com/DIh7ArliK1 — now.arsenal (@now_arsenaI) September 1, 2026

FC Barcelona se olvidó de Julián Álvarez y confirmó el fichaje de Gabriel Jesús

Frente a la constante negativa por parte de Atlético de Madrid respecto a la negociación por Julián Álvarez, desde FC Barcelona no se quedaron de brazos cruzados y tomaron cartas en el asunto. Los altos mandos del club miraron otras opciones y encontraron en Gabriel Jesús a la opción ideal para reforzar al equipo horas antes de que cierre el mercado de pases. El brasileño ya fue anunciado.

En cuanto al aspecto económico, incluso fue un acuerdo mucho más beneficioso para los blaugranas. Mientras que por Julián Álvarez estaban dispuestos a soltar más de 100 millones de euros, por el fichaje de Gabriel Jesús desembolsaron 10 millones de euros más algunas variantes de por medio. El negocio con Arsenal fue redondo y se acordó en pocos días, así que la novela está totamente cerrada.

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Fuente: FC Barcelona.

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