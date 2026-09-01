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Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid y Arsenal tomó una drástica decisión

Se terminó la novela sobre el destino futbolístico de Julián Álvarez y permanecerá en la capital española. Mientras tanto en Arsenal se enteraron del caso y optaron por un escenario que sorprendió a todos sus hinchas.

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
© Composición BOLAVIP-Getty Images.Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Con el mercado de pases muy cerca de terminar este martes 1 de septiembre, se acaba de confirmar una de las novelas más singulares del fútbol europeo. Luego de tantas idas y vueltas respecto al futuro de Julián Álvarez, ya se pudo conocer que finalmente permanecerá en Atlético de Madrid y no irá a Arsenal. Dicho esto, desde el norte de Londres optaron por una drástica medida al respecto.

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Sabiendo que en todo momento el interés de Julián Álvarez estaba puesto en fichar por FC Barcelona a como de lugar y que quería cumplir un sueño que fue expuesto abiertamente durante el Mundial 2026, desde Atlético de Madrid se negaron rotundamente a negociar y hoy salieron ganando. El atacante argentino se quedará en la capital española y en Arsenal terminaron aceptándolo.

Resulta que Arsenal se enteró de la decisión final de Julián Álvarez y tomaron la postura de no fichar a más jugadores en este mercado de pases. Así es, los vigentes campeones de la Premier League se quedarán con Viktor Gyokeres y Kai Havertz como los principales delanteros de área, lo cual evidencia que Mikel Arteta se siente tranquilo con la variedad y calidad que tiene en estos momentos.

FC Barcelona se olvidó de Julián Álvarez y confirmó el fichaje de Gabriel Jesús

Frente a la constante negativa por parte de Atlético de Madrid respecto a la negociación por Julián Álvarez, desde FC Barcelona no se quedaron de brazos cruzados y tomaron cartas en el asunto. Los altos mandos del club miraron otras opciones y encontraron en Gabriel Jesús a la opción ideal para reforzar al equipo horas antes de que cierre el mercado de pases. El brasileño ya fue anunciado.

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En cuanto al aspecto económico, incluso fue un acuerdo mucho más beneficioso para los blaugranas. Mientras que por Julián Álvarez estaban dispuestos a soltar más de 100 millones de euros, por el fichaje de Gabriel Jesús desembolsaron 10 millones de euros más algunas variantes de por medio. El negocio con Arsenal fue redondo y se acordó en pocos días, así que la novela está totamente cerrada.

Fuente: FC Barcelona.

Fuente: FC Barcelona.

DATOS CLAVES

  • Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid tras descartar su fichaje por Arsenal.
  • FC Barcelona anunció el fichaje del brasileño Gabriel Jesús por 10 millones de euros.
  • Arsenal decidió no incorporar más jugadores tras la negativa final de Julián Álvarez.
Renato Pérez
Renato Pérez
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