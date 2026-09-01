Mientras Manchester City fichó a Enzo Fernández por €125 millones, lo que recibirá River Plate

Enzo Fernández jugará en Manchester City a cambio de una negociación realmente millonaria. Además, desde River Plate celebran al mantener un porcentaje de ganancia por ventas en el futuro.

Se termina el mercado de pases en el fútbol europeo y Manchester City acaba de cerrar un enorme fichaje. Enzo Fernández dejará las filas de Chelsea para mudarse el equipo londinense a cambio de 125 millones de libras por 6 temporadas en lo que será una contratación realmente histórica. Dicho esto, desde River Plate también están al pendiente por lo que percibirán.

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“ÚLTIMA HORA: Enzo Fernández al Manchester City, ¡aquí vamos! Acuerdo cerrado por una cifra superior a los 125 millones de libras tras una larga negociación, una vez que el Chelsea aprobó la venta. Enzo solo quería ir al Manchester City y ahora se someterá a las pruebas médicas con el Manchester City”; informó Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial de ‘X’.

🚨🔵 Enzo Fernández to Manchester City in a record British deal for £125m. Here we go! 🇦🇷 pic.twitter.com/b5QGFpsZo0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Ahora, se conoce que River Plate mantiene un 3.5% a su favor y según los 125 millones de libras que Manchester City pagará por Enzo Fernández, hablamos de que el equipo argentino recibirá €5.075.000. Asimismo, existe un 1.5% restante que se repartirá entre Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea debido al mecanismo de solidaridad que existe desde FIFA por su formación entre los 12 y 23 años.

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🚨🇦🇷 Enzo Fernández es NUEVO JUGADOR del Manchester City a cambio de 145 MILLONES de euros. Es una de las ventas más caras del fútbol mundial.



River recibirá alrededor de 5 MILLONES de euros por mecanismo de solidaridad. pic.twitter.com/qvCODCiAUv — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 1, 2026

Los fichajes top de Manchester City y salidas en esta temporada 2026/2027

Además del más reciente arribo de Enzo Fernández a cambio de 125 millones de libras, que por cierto en dólares serían unos 169 millones, la directiva de Manchester City se activó bien para esta temporada 2026/2027. Teniendo en cuenta que Enzo Maresca llegó para reemplazar a Pep Guardiola en el banquillo, hay varios refuerzos muy importantes que llegaron para potenciar a la plantilla.

Elliot Anderson llegó de Nottingham Forest a cambio de 135 millones de euros, Ayyoub Bouaddi también reforzó a los ‘Citizens’ desde Lille y pagaron 100 millones de euros más 5 millones en variables y Gerónimo Rulli fue uno de los últimos jales por 3,5 millones de euros al aterrizar desde Olympique de Marsella. Por otro lado, jugadores como Rodri, Savinho, Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji y Nathan Aké se fueron.

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Fuente: Manchester City.

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