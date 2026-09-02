A qué hora juega Ignacio Buse ante Marcos Giron por el US Open 2026: dónde ver por TV y streaming online

Tras la suspensión por lluvia, Buse juega este miércoles por la primera ronda del US Open. Conoce horarios del partido y qué pasa con el peruano en caso de ganar.

Ignacio Buse debuta en el US Open 2026 este miércoles 2 de setiembre. Luego de la suspensión de su partido por la lluvia en Nueva York, el actual número 30 del ranking ATP y raqueta número 1 del Perú se enfrenta al estadounidense Marcos Giron (78º) por la primera ronda en el segundo turno de la cancha 6 del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA. Conoce los detalles del duelo.

Publicidad

La lluvia condicionó la jornada del martes 1 de setiembre, lo que provocó que el partido debut de Ignacio Buse en este US Open 2026 tenga que reprogramarse para este miércoles. Esto es una mala noticia, ya que apretará mucho más los tiempos de descanso para el tenista peruano si es que avanza en el Grand Slam.

Reprogramación de partidos para este miércoles (US Open oficial).

Cabe recordar que Nacho viene de una gran semana donde logró el segundo título ATP de su carrera. Se consagró campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer en la final al británico Arthur Fery. Anteriormente, había ganado el ATP 500 de Hamburgo.

Publicidad

Su rival de este miércoles es el estadounidense Marcos Giron. Ya tienen un enfrentamiento previo. Fue en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s en césped donde el peruano le ganó en tres sets (3-6, 7-5 y 7-6).

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El partido de primera ronda del US Open 2026 entre Ignacio Buse y Marcos Giron tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

Ignacio Buse vs. Marcos Giron, duelo que se disputa este miércoles 2 de septiembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.

Estados Unidos: 9:30 A.M. (PT) y 12:30 P.M. (ET)

y España: 6:30 P.M.

*Los horarios pueden variar, ya que antes del partido entre Buse y Giron se disputa el duelo entre Karolina Pliskova y Diana Shnaider por el cuadro femenino. A su término, vendrá el debut de Nacho.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse debuta este miércoles 2 de septiembre en el US Open 2026.

debuta este en el US Open 2026. El partido se transmite EN VIVO por Disney+ Premium a las 11:30 A.M.

a las Buse ocupa el puesto 30º ATP tras ganar el ATP 250 de Winston-Salem.