Ignacio Buse le ganó al número 12 del mundo, Flavio Cobolli. Avanzó a octavos de final donde enfrentará a Jakub Mensik. El ATP 500 de Hamburgo es la antesala de Roland Garros.

Ignacio Buse logró el triunfo más importante de su carrera al vencer al actual número 12 del mundo, el italiano Flavio Cobolli. Por la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo, le ganó por 6-2 y 7-5 en dos sets. De esta manera, avanzó a los octavos de final del certamen, donde enfrentará al checo Jakub Mensik (28º del ranking ATP).

Publicidad

Una sólida actuación de Ignacio Buse en su primera presentación en el cuadro principal del certamen de Hamburgo, previo al segundo Grand Slam del año, Roland Garros. Cabe recordar que el peruano jugó la qualy al no inscribirse al cuadro principal de este torneo y lo superó sin perder un set. Ahora, sigue por el buen camino.

Ignacio makes his mark 😤



Buse earns the biggest win of his career, taking down defending champion Cobolli 6-2, 7-5 in Hamburg!@hamburgopenatp | #bitpandahamburgopen pic.twitter.com/Fowdh1iDPc — ATP Tour (@atptour) May 19, 2026

El sorteo no le fue favorable y le tocó enfrentarse al actual campeón del certamen. Cobolli había ganado el ATP 500 de Hamburgo en 2025, venciendo en la final al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-4. Este año había ganado el ATP 500 de Acapulco, sobre superficie dura (le ganó la definición a Frances Tiafoe por 7-6 y 6-4). En tanto, también había hecho final en Múnich (perdió ante Ben Shelton por 6-2 y 7-5).

Publicidad

Así fue el triunfo más importante de Ignacio Buse en su carrera

‘El Colo’ lució muy bien desde el comienzo, logrando rápidos quiebres para quedarse con el primer set por 6-2. En tanto, en el segundo parcial, la historia fue más pareja. El italiano logró meterse en el partido, lo que llevó la definición al undécimo game donde el peruano logró quebrar el servicio de su rival y, luego, se lo llevó en el duodécimo.

Buse logró la mejor victoria de su carrera. Anteriormente, al rival de mejor ranking que le había ganado fue Nicolás Jarry en la recordada serie de Copa Davis ante Chile en 2024. Por aquel entonces, el peruano, con 19 años, era puesto 438, mientras que el chileno estaba en el 20º lugar del ranking ATP.

Ahora, con su victoria ante Cobolli, que es el número 12 del mundo, ‘Nacho’ da un paso firme en su carrera, sobre todo porque el italiano es un duro rival en tierra batida y por su ranking, a pesar de estar en un momento con algunas dudas (venía de perder en segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante Thiago Tirante por 6-3 y 6-4).

Publicidad

Jakub Mensik, próximo rival de Ignacio Buse

Con su triunfo, Ignacio Buse jugará por la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo ante el checo Jakub Mensik, actual número 28 del ranking ATP, un oponente de buen y rápido saque, con juego potente desde el fondo de la cancha y buena movilidad.

Mensik tiene dos títulos en su carrera. Uno de ellos fue en 2025 en el Masters 1000 de Miami, donde le ganó la final ni más ni menos que al serbio Novak Djokovic (doble 7-6). Este año, ganó el ATP 250 de Auckland venciendo en la final al argentino Sebastián Báez (6-3 y 7-6).

¿Cuándo juega Ignacio Buse ante Jakub Mensik?

A falta de programación oficial, el partido entre Ignacio Buse y Jakub Mensik debería jugarse entre miércoles y jueves de esta semana por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. El día y horario deben ser confirmados por los organizadores en las próximas horas.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Jakub Mensik?

El partido de Ignacio Buse vs. Jakub Mensik se podrá ver en vivo por las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

Datos claves