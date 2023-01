Uno de los jugadores más valiosos que ha tenido en la Liga 1 - 2022, aún no ha podido presentarse con camiseta de Universitario de Deportes en esta temporada. Se trata de Alexander Succar que por tema de una lesión que aqueja no formó parte de estos procesos.

Motivo a lo que tiene, el delantero rompió su silencio y habló sobre su futuro con la camiseta merengue, mencionando que aún tiene molestias y debido a eso no puede estar con el equipo.

A pesar de la lesión que maneja, el futbolista aseguró sentirse mejor cara día, por lo que al parecer su vuelta al campo está muy cerca.

"Sí estoy lesionado todavía, es por eso que aún no me reincorporo con el equipo, pero cada día que pasa ya me encuentro mejor, así que espero incorporarme lo antes posible. Vamos a ver si es que regreso al debut, es poco a poco", contó al programa deportivo, Entre Bolas.

Refiriéndose a la temporada 2023, Succar mencionó que toda la escuadra estudiantil está en la espera del inicio del torneo peruano, y que se encuentran enfocados para avanzar hasta donde se pueda en la Copa Sudamericana.

"Queremos lograr cosas importantes, seguir avanzando en la Copa Sudamericana y bueno, primero, vamos a esperar a que se solucionen las cosas. Ahora, como está el panorama, hay que esperar cuándo comenzaremos en la Liga 1", comentó.