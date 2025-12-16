Qué canal pasa CD Guadalajara vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

FC Barcelona debuta en la Copa del Rey 2025-26. Por los dieciseisavos de final, como visitante, enfrenta al CD Guadalajara de la Tercera División del fútbol español. Se trata de una serie a partido único en donde está en juego un lugar en los octavos de final.

El Barça, al igual que los otros participantes de la Supercopa de España (Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club), debutan en la Copa del Rey en esta ronda. Su rival será un equipo del Grupo 1 de la Primera Federación, que ya eliminó al CP Cacereño y al AD Ceuta FC.

Barcelona viene de cinco victorias de manera consecutiva contando LaLiga y UEFA Champions League. Le ganó al Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1), Real Betis (5-3), Eintracht Frankfurt (2-1) y Osasuna (2-0). Por lo cual, llega en buen momento para uno de sus últimos partidos en este 2025.

¿A qué hora juegan CD Guadalajara vs. FC Barcelona por la Copa del Rey?

CD Guadalajara vs. FC Barcelona, por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26, se juega este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas local. Estos son los horarios en toda América:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas.

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 14:00 horas.

Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Qué canal transmite CD Guadalajara vs. FC Barcelona por la Copa del Rey?

CD Guadalajara vs. FC Barcelona no tiene transmisión en vivo en todos los países de América. De todas maneras, a continuación, puedes ver por país en dónde pasan el partido.

Argentina y Uruguay: Flow .

. Brasil: Disney+ Premium .

. Colombia: Win Sports , Win Play y Deportes RCN En Vivo .

, y . Ecuador: Canal del Fútbol .

. Perú: América TV y América TV GO .

. Estados Unidos: ESPN Select , ESPN App y fuboTV .

, y . España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.

Las alineaciones probables para CD Guadalajara vs. FC Barcelona

CD GUADALAJARA: Amador Zarco; Dani Gallardo, Javier Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo Caropitche. DT: Pere Martí.

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Dro Fernández, Marcus Rashford y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

DATOS CLAVES