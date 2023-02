El debut en el torneo local de Universitario de Deportes ha dejado sensaciones positivas en el ambiente interno del cuadro merengue. Golear estaba en lo parametrado por el nivel del rival, Academia Deportiva Cantolao se mostró superada en todo momento, y eso puede ser un mérito del equipo que le terminó ganando.

Fuera de que lo ideal sea debutar siempre con un triunfo, hay cosas para pulir, por ende, es valioso escuchar al entrenador del cuadro crema para conocer su versión de los hechos. Carlos Compagnucci habló posterior a lo vivido en el Estadio Monumental, donde su equipo, especialmente, jugó como lo tenían parametrado.

Primero, se refirió al ambiente externo a las canchas que sucede en la Liga 1. Para Compa, hay un camino largo por recorrer en ese ambiente: "Es una situación difícil, hace tres meses estamos parados, no se llega a un arreglo, eso quiere decir que no es tan fácil solucionarlo. Soy un granito de arena en todo este engranaje del fútbol. Soy un empleado del club y me adapto a lo que me piden".

El director técnico argentino lamenta que no exista un punto medio para poder ver a todos los clubes en competencia dentro del torneo descentralizado. Ojalá todo cambie pronto, explica: "Me gustaría que el torneo haya empezado desde la primera fecha, que todos los equipos jueguen y que nadie saque ventaja. Espero que se solucione lo antes posible para tener un torneo normal. A nivel social, espero que haya paz y que todo se pueda solucionar, eso es lo más importante".

Ahora, vamos con lo principal, el resumen del 4-0 contra El Delfín: "Empezar ganando el torneo es importante. Sumar de local y tener una actuación contundente, eso me importa mucho. El equipo ha tenido personalidad para ir, ser protagonista, sostenerlo, intentar. Siempre los goles sirven. Hemos anotado goles de diferentes maneras, varios han convertido. Es decir, el equipo tiene capacidad no solo de anotar con un delantero".

Finalmente, resumió la hoja de ruta que tendrán este 2023, cómo jugar y para qué están: "Complicado era el año pasado, ahora tenemos más variantes, tenemos buenos futbolistas, estamos preparados para todo. Tenemos variantes para casi todos los puestos, hemos trabajado bien la pretemporada. Lo más importante es sumar desde afuera cuando no te toca y cuando te toca estar preparado. Ese es el mensaje que le damos a los muchachos".