Fue multicampeón con Sporting Cristal y ahora confesó que arregló con Universitario por todo el 2026

Siguen dándose distintos movimientos en el mercado de fichajes pensando en la próxima temporada de la Liga 1. En esta ocasión, hablamos de un jugador que recientemente acaba de confesar una estadía más prolongada con camiseta de Universitario de Deportes y que en su momento supo hacer la historia con Sporting Cristal saliendo campeón nacional en diversas ocasiones.

Nos referimos a Horario Calcaterra, volante argentino nacionalizado peruano que ya viene siendo parte de las planificaciones de Universitario de Deportes durante los últimos años y que incluso ha sido clave como uno de los máximos referentes de la plantilla en la más reciente obtención del tricampeonato nacional. Ahora, estando ya muy cerca al retiro profesional, contó que ya renovó contrato.

“Mi plan era ir paso a paso, si quería jugar un año más porque sentía que estaba bien, me sentía a la par de mis compañeros. Mi idea siempre fue retirarme en la ‘U’. Entonces, gracias a Dios, se dio quedarme un año más, después se verá. Pero yo estoy feliz con ese año que me queda y voy a tratar de disfrutarlo. Dar el máximo, como lo hice siempre”; declaró Horario Calcaterra en ‘Dsports‘.

El exitoso paso de Horacio Calcaterra por Sporting Cristal durante una década

Horacio Calcaterra tuvo una estadía bastante próspera en Sporting Cristal. Llegó al equipo rimense para la temporada 2013 y defendió dicha camiseta durante 10 temporadas, una verdadera vida en donde cualquiera hubiera pensando que se quedaría para el retiro profesional. En ese trayecto consiguió 4 títulos nacionales y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la institucion.

Tras los retiros de Jorge Cazulo y Carlos Lobatón, quienes fueron pilares fundamentales en el mediocampo de Sporting Cristal durante la década pasada, el volante argentino nacionalizado peruano tomó la batuta y empezó a ser el capitán del equipo. Distintas circunstancias lo alejaron del Rímac y no renovó contrato a fines del año 2022 cuando terminaba el acuerdo vigente que tenía.

Es más, recientemente el propio Horacio Calcaterra contó algunos detalles de las conversación que tuvo con Joel Raffo. “En su momento me fui porque la realidad es que no llegué a un acuerdo y ya había cedido un montón en las condiciones. Yo quería dos años y él me quería hacer uno/uno y ya me estaba bajando. Hacía un esfuerzo económico para quedarme, así que dame dos años. Uno me ofreció y de ahí era jugar el 70% de los partidos, sino me bajaba como un 30% más”.

¿Horacio Calcaterra será titular en el Universitario versión 2026?

En principio, habría que esperar cuál será el futuro de Jorge Fossati como entrenador y si es que se mantendrá en Universitario de Deportes. Luego, se tendrá que analizar qué refuerzos llegan al plantel de cara al año 2026 y a partir de ahí ver si es que Horacio Calcaterra termina siendo titular en el equipo, una situación que conoce muy bien a lo largo de su carrera cuando arrancó desde atrás y terminó por ganarse la confianza total de los comandos técnicos.

