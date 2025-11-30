“No quiere irse”: Jefferson Farfán reveló cuál sería el verdadero futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Ahora mismo Paolo Guerrero está enfocado en quedar como Perú 2 con Alianza Lima en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025, aunque no podemos perder de vista el escenario en donde tenga que decirle adiós definitivo al fútbol profesional. Cerca de cumplir 42 años de edad y confirmando que jugará por toda la temporada 2026, fue Jefferson Farfán quien generó dudas al respecto.

En una reciente entrevista, Jefferson Farfán habló de la relación de hermandad que mantiene con Paolo Guerrero desde que prácticamente eran unos niños y recién daban sus primeros pasos en el fútbol vistiendo la camiseta de Alianza Lima, obviamente. Entre los aspectos de conversación, el ahora influencer señaló que ‘PG9’ podría seguir jugando hasta los 50 años por su alto nivel competitivo.

“Ese no es normal, la gente no lo conoce. Paolo es de las personas que está en la cama, y si él no metió un gol, se empieza a dar vueltas, se loquea. Es así, lo juro, no es normal. Es muy competitivo, tiene 41 años y mira lo que hace ahorita, no es fácil. No se va a ir y se va a quedar hasta los 50, si pudiera. No quiere irse. Y está más flaco, parejito”; contó Jefferson Farfán en ‘Los Sapazos de Puchungo‘.

¿Qué dijo en su momento Paolo Guerrero sobre el retiro profesional?

Demostrando vigencia a los 41 años de edad, siendo titular en Alianza Lima y estando muy encaminado a que se oficialice su renovación por toda la temporada 2026, hace algunas semanas se tuvo la palabra del propio Paolo Guerrero respecto a cuándo le pondrá punto final a su carrera deportiva. Sin ánimos de vender humo o algo por el estilo, el goleador aseguró que el final está cerca.

“Jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año y después en cerrar de buena manera”; comentó Paolo Guerrero en una entrevista del mes de octubre ante la señal de ‘Nativa TV‘.

Respecto al futuro que le espera luego de colgar los chimpunes de forma profesional, el ‘Depredador‘ manifestó que todavía no tiene muy claro que digamos dicha situación y que lo analizaría luego. “No voy a estar como jugador, pero quién sabe, quizás como entrenador o gerente deportivo se pueda dar. Sinceramente no sé si voy a estar ligado al fútbol”.

El sueño que le queda por cumplir a Paolo Guerrero

La temporada 2026, en el papel, sería la última que dispute profesionalmente Paolo Guerrero con camiseta de Alianza Lima y el gran objetivo a cumplir será el título con el equipo de sus amores. Con tanto éxito en la Selección Peruana y en los equipos que jugó a nivel internacional, el ‘9’ esperará cerrar con broche de oro su travesía en el deporte rey y qué mejor hacerlo levantando un trofeo por primera vez en la institución en donde dio sus primeros pasos como deportista.

