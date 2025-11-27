El final de la era Hernán Barcos en Alianza Lima ya es un hecho. Quien lo confirmó fue nada menos que Franco Navarro, figura clave en la estructura íntima, dejando claro que el goleador argentino no continuará en el plantel para la próxima temporada 2026.

Franco Navarro fue directo: Barcos no seguirá como futbolista de Alianza Lima. Sin embargo, lejos de cerrar definitivamente el vínculo, sorprendió al abrirle una puerta que pocos imaginaban. “Si quiere ser técnico, director deportivo u otra cosa, le vamos a dar todas las facilidades”, señaló en declaraciones para L1 MAX.

Este gesto revela que, pese a la decisión de no renovarle como jugador, el liderazgo y la influencia de Barcos siguen siendo valorados en Matute. Su impacto en el vestuario, su profesionalismo y su relación con los hinchas generaron un peso simbólico que Alianza no está dispuesto a perder del todo.

Ahora la decisión queda en manos del propio delantero. Hernán Barcos deberá elegir si da el salto al mundo técnico, si opta por un rol dirigencial o si simplemente sigue su carrera en otro club. Lo claro es que Alianza Lima ya definió su postura: como futbolista no seguirá, pero si desea iniciar una nueva etapa profesional, las puertas de Matute estarán completamente abiertas.

Hernán Barcos besando el escudo de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la salida de Hernán Barcos?

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, fue contundente sobre la salida de Hernán Barcos: “Si quiere ser técnico, director deportivo u otra cosa, le vamos a dar todas las facilidades en el club”.

En un contexto donde Alianza Lima busca una reestructuración profunda tras temporadas complicadas, la salida de Barcos funciona como un mensaje interno: se inicia un ciclo nuevo. Pero al mismo tiempo, el club intenta mantener la esencia de ciertos referentes que marcaron un camino.

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el delantero se lleva 300 mil dólares por temporada.

¿Cuánto vale Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

