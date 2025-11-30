Así se mueve la tabla en la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea

La fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este domingo. El cuadro de Alianza Lima fue el último en jugar contra Atlético Atenea, al cual no tardó mucho en vencer por 3-0. Con lo cual ahora pueden irse tranquilas al Mundial de Vóley sabiendo que volverán siendo líderes en el torneo.
Este domingo se jugaron un total de 3 partidos que comenzó con el duelo entre Rebaza Acosta ante Circolo Sportivo Italiano. Gran partido que inició con la venta para Rebaza con 29 a 27 y 25 a 16, pero no consiguieron cerrar el partido, terminando cayendo 22 a 25, 20 a 25 y 9 a 15 con un 3-2 peleado.
Después llegó el turno para Deportivo Wanka contra la USMP, partido que comenzó ganando el elenco Wanka por 27 a 25, pero después no volvieron a repetir la historia cayendo 12 a 25, 21 a 25 y 17 a 25. Acabando con un partido por 3-1.
Por último, el juego de Alianza Lima que ganó por 3-0 ante Atlético Atenea, el cuadro ‘blanquiazul’ arrasó desde el comienzo con 25 a 18, después 25 a 15 y por último 25 a 14.
Así quedó la tabla de posiciones
Finalizando la fecha número 6, así terminó el cuadro de la tabla de posiciones:
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|24
|2
|Universitario
|16
|3
|USMP
|15
|4
|Regatas Lima
|11
|5
|Atlético Atenea
|9
|6
|Circolo Sportivo Italiano
|9
|7
|Géminis
|8
|8
|Olva Latino
|6
|9
|Rebaza Acosta
|6
|10
|Deportivo Soan
|5
|11
|Deportivo Wanka
|3
|12
|Kazoku No Perú
|1
