Así se mueve la tabla en la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea

La fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este domingo. El cuadro de Alianza Lima fue el último en jugar contra Atlético Atenea, al cual no tardó mucho en vencer por 3-0. Con lo cual ahora pueden irse tranquilas al Mundial de Vóley sabiendo que volverán siendo líderes en […]

Por Bruno Castro

La fecha número 6 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final este domingo. El cuadro de Alianza Lima fue el último en jugar contra Atlético Atenea, al cual no tardó mucho en vencer por 3-0. Con lo cual ahora pueden irse tranquilas al Mundial de Vóley sabiendo que volverán siendo líderes en el torneo.

Este domingo se jugaron un total de 3 partidos que comenzó con el duelo entre Rebaza Acosta ante Circolo Sportivo Italiano. Gran partido que inició con la venta para Rebaza con 29 a 27 y 25 a 16, pero no consiguieron cerrar el partido, terminando cayendo 22 a 25, 20 a 25 y 9 a 15 con un 3-2 peleado.

Después llegó el turno para Deportivo Wanka contra la USMP, partido que comenzó ganando el elenco Wanka por 27 a 25, pero después no volvieron a repetir la historia cayendo 12 a 25, 21 a 25 y 17 a 25. Acabando con un partido por 3-1.

Por último, el juego de Alianza Lima que ganó por 3-0 ante Atlético Atenea, el cuadro ‘blanquiazul’ arrasó desde el comienzo con 25 a 18, después 25 a 15 y por último 25 a 14.

Así quedó la tabla de posiciones

Finalizando la fecha número 6, así terminó el cuadro de la tabla de posiciones:

#EquiposPuntos
1Alianza Lima24
2Universitario16
3USMP15
4Regatas Lima11
5Atlético Atenea9
6Circolo Sportivo Italiano9
7Géminis8
8Olva Latino6
9Rebaza Acosta6
10Deportivo Soan5
11Deportivo Wanka3
12Kazoku No Perú1
Datos Claves

  • Alianza Lima venció 3-0 a Atlético Atenea y lidera la Liga Peruana de Vóley.
  • Circolo remontó 3-2 a Rebaza Acosta y USMP venció 3-1 a Deportivo Wanka.
  • La fecha 6 finalizó este domingo previo al receso por el Mundial de Vóley.
bruno castro
Bruno Castro
