“Es casi un hecho”: Fernando Gaibor sorprende a todos, dejaría Alianza Lima y se iría a este club

“Es casi un hecho”, así describió la periodista María José Flores lo que parece ser una salida inminente de Alianza Lima. Fernando Gaibor, uno de los jugadores más comentados del plantel blanquiazul en 2025, sorprendió al no pronunciarse sobre su renovación y dejó abierta una puerta que ahora está a punto de cruzar. Su futuro inmediato estaría lejos de Matute y más cerca de un club que conoce bien.

Durante los últimos días, la situación se volvió más evidente: Fernando Gaibor evitó cualquier referencia clara a seguir en Alianza Lima, un gesto que no pasó desapercibido. Mientras el club analiza la continuidad de varios referentes para el 2026, el volante ecuatoriano parece haber tomado otro camino.

El nombre que más fuerte suena como destino es Emelec, institución donde Fernando Gaibor fue figura, capitán y pieza clave para alcanzar los títulos del 2013, 2014, 2015 y 2017. En Ecuador aseguran que el club desea recuperar jerarquía en el mediocampo y ve en Gaibor la opción ideal para reforzar el proyecto deportivo: “Es uno de los clubes que puede apostar por él”.

Este movimiento también responde al propio deseo del jugador. Gaibor siempre ha mantenido una conexión especial con el ‘Bombillo’, y su retorno podría relanzar su carrera en un entorno favorable. Además, su rendimiento en Alianza Lima, si bien correcto, no terminó de consolidarlo como un indiscutible en el once.

Fernando Gaibor antes del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Fernando Gaibor se va de Alianza Lima?

En Alianza Lima lo saben: la salida de Fernando Gaibor es prácticamente inevitable. Su silencio, las señales desde Ecuador y la falta de avances en la negociación han terminado por inclinar la balanza.

Si nada se mueve en las próximas horas, Fernando Gaibor dejará Alianza Lima para iniciar un nuevo ciclo en Emelec, cerrando así una etapa breve y con más expectativas que realidades en Matute.

¿Hasta cuándo Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima?

Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según el último reporte de Transfermarkt. Se espera que el volante no siga en La Victoria y se vaya a Emelec de Ecuador.

¿Cuánto cuesta Fernando Gaibor?

El volante Fernando Gaibor tiene un valor actual de 300 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Datos claves

El jugador Fernando Gaibor estaría cerca de una salida inminente de Alianza Lima.

El volante ecuatoriano tendría como destino más probable al club Emelec en Ecuador.

Fernando Gaibor fue figura en Emelec, ganando títulos en 2013, 2014, 2015 y 2017.

