Lo que parecía un simple roce en la interna de Alianza Lima terminó destapando uno de los conflictos más fuertes del año. Según el periodista Maicol Vásquez, Paolo Guerrero habría protagonizado una tensa pelea con el lateral argentino Guillermo Enrique, un episodio que habría marcado un quiebre definitivo en la convivencia del plantel.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con la misma información, el hombre de prensa aseguró que, tras esta confrontación, la administración y el comando técnico optaron por “borrar” a Guillermo Enrique, quien pasó de ser titular a quedar relegado al banco de suplentes.

El conflicto sorprendió porque Guillermo Enrique había llegado como una apuesta fuerte para reforzar la banda derecha, pero el choque con un referente de la talla de Paolo Guerrero terminó dejándolo en una posición extremadamente delicada.

Dentro del vestuario, la situación generó tensión. Varios jugadores, como Hernán Barcos, consideran que el manejo del caso fue demasiado severo, mientras que otro sector entiende que cualquier conflicto con figuras de liderazgo absoluto tiene consecuencias inevitables.

Publicidad

Publicidad

Guillermo Enrique jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Los números de Guillermo Enrique en Alianza Lima

Guillermo Enrique tiene una puntuación total de 6.88 por parte de Sofascore. El lateral derecho disputó 18 partidos, fue titular en 16, anotó 1 gol y su último partido saliendo del once titular fue el 5 de octubre.

ver también Tras la salida de Hernán Barcos, la medida radical que impone Alianza Lima para 2026, según Mr. Peet

Hoy, Guillermo Enrique es suplente, su protagonismo se apagó y su futuro en Alianza Lima es completamente incierto. Lo que sí quedó claro es que este conflicto reordenó jerarquías, expuso la fragilidad del vestuario y dejó un mensaje contundente: cualquier desacuerdo con un peso pesado puede cambiarlo todo de un día para otro.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Guillermo Enrique?

Guillermo Enrique gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el lateral se lleva 120 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Guillermo Enrique tiene contrato con Alianza Lima?

Guillermo Enrique firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Tras ello, el lateral derecho volverá a Gimnasia y Esgrima La Plata, club que tiene su carta pase.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Paolo Guerrero protagonizó una tensa pelea con el defensa argentino Guillermo Enrique en Alianza Lima.

El defensa Guillermo Enrique ha disputado 18 partidos en Alianza Lima, siendo titular en 16.

El último partido de Guillermo Enrique como titular fue el 5 de octubre, quedando luego relegado al banco.

Publicidad