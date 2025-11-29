Decisión tomada: Alex Valera reveló si seguirá en Universitario la próxima temporada

Universitario de Deportes ya puede respirar tranquilo. En medio de las dudas sobre su futuro y el interés de clubes del extranjero, Alex Valera finalmente aclaró su situación y confirmó que seguirá vistiendo la camiseta ‘crema’ en la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

El delantero nacional lo dijo de manera directa durante un reciente live en TikTok, donde respondió a las preguntas de los hinchas y dejó una frase que terminó con todas las especulaciones: “Me quedo todavía en Universitario”.

La continuidad del goleador no estaba asegurada al 100%, ya que en las últimas semanas surgieron reportes que vinculaban al atacante con equipos del exterior, generando incertidumbre dentro del club y entre los propios aficionados. Sin embargo, la declaración de Valera durante la transmisión dejó en claro su decisión de permanecer en Ate para afrontar los próximos retos.

La posible competencia de Alex Valera

Universitario ya comenzó a planificar la temporada 2026, y una de las zonas que vuelve a encender las alertas en Ate es el frente de ataque, especialmente ante la salida de Diego Churín.

Publicidad

Publicidad

En medio de este panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico han ido sumando más opciones a su carpeta de posibles refuerzos. En los últimos días, el nombre que ha comenzado a ganar mayor protagonismo es el del uruguayo José Neris, delantero de 25 años que llega tras una campaña sobresaliente con Montevideo City Torque.

José Neris, posible fichaje de Universitario.

ver también ¿Querían que se quede? La sorprendente reacción de los hinchas de Universitario por la salida de Diego Churín

En tienda ‘merengue’ saben que requieren un atacante capaz de acompañar a Alex Valera o, incluso, disputarle el puesto, considerando que el próximo año el club buscará el tetracampeonato y aspira a dar un salto de calidad en competencias internacionales.

Publicidad

Publicidad

Los números de Alex Valera en Universitario

En 2025, Alex Valera ha jugado con Universitario de Deportes un total de 36 partidos, anotando 15 goles (14 en Liga 1 y uno en Libertadores) y brindando cinco asistencias (todas en Liga 1).

Desde su llegada a Ate en 2020, ha marcado 71 goles, convirtiéndose en el 12º máximo goleador en la historia del club, y se espera que supere los 100 goles pronto.

DATOS CLAVES

Alex Valera confirmó que se quedará en Universitario de Deportes para la próxima temporada de 2026.

Publicidad

Publicidad

El delantero Alex Valera ha marcado 71 goles en Universitario desde su llegada en 2020.