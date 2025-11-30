La travesía de Christian Cueva por tierras de Ecuador está a punto de terminar. Todo indica que el Perú será su casa otra vez, el mediocampista no seguirá en Emelec. Así se pudo conocer desde el mismo país norteño y hasta tendría todo listo para llegar a un equipo de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista simplemente se conoció que no viajó junto al plantel para el próximo partido que tendrá el cuadro ‘Bombillo’ ante Delfín. Esto debido a que está negociando su salida del equipo, pues si bien tiene contrato hasta el próximo año. La realidad es que está intentando hacer de todo para poder rescindir de mutuo acuerdo.

Christian Cueva saldría de Emelec (Foto: X Sonia Pérez).

Según la periodista Sonia Pérez, el popular ‘Aladino’ ya tiene conversaciones avanzadas con un equipo nacional. Si bien no se ha dado nombre, todo indica que su vuelta es algo que se va a dar pronto. Las opciones son variadas y con lo que ha mostrado en los últimos tiempos, probablemente no sea un cuadro que esté peleando cosas importantes.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Christian Cueva no seguirá en Emelec?

Lo que se sabe hasta el momento, es que el cuadro de Emelec ha tenido ciertos problemas económicos, lo que ha hecho que el mediocampista nacional no se sienta muy cómodo. Aparte, siendo el mejor pagado, es compleja la situación por parte de ambas partes, así que por esto viene teniendo pocos minutos con el ‘bombillo’.

El entrenador Guillermo Duró no lo ha venido usando como abridor, sino más bien siempre en el segundo tiempo. Esto deja en claro que ya no es considerado una figura. Como comenzó siendo, muchos lo veían como el gran 10 que podría cambiar la cara del equipo, pero no llegó a despegar.

ver también Christian Cueva regresaría al Perú para jugar la Liga 1 dejando Emelec por falta de pagos

Más bien, el problema físico es algo que es un tema que no ha logrado mejorar desde que llegó a Ecuador. Nunca se puso en forma, por ese motivo es que tampoco es que tenga muchos minutos, menos que sea un jugador importante para el equipo en estos momentos.

Publicidad

Publicidad

Los pobres números de Christian Cueva

Teniendo en cuenta que Christian Cueva llegó para ser estrella en el cuadro de Emelec. Pues sus números no terminaron de reflejar eso en la cancha, siendo un jugador que no ha tenido la actividad esperada. Menos ahora que está muy cerca de partir.

En todo este tiempo ha disputado un total de 17 partidos, anotó 2 goles, dio dos asistencias y lo consiguió en un total de 840 minutos en cancha.

Datos Claves

Christian Cueva negocia su salida del club Emelec para regresar a la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Publicidad

El técnico Guillermo Duró dejó de alinearlo como titular debido a problemas físicos y económicos.