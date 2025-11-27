El final de temporada en Alianza Lima explotó por los aires. Mientras se confirmaba la salida de Hernán Barcos, una inesperada publicación en Instagram agitó todavía más el ambiente. El mensaje no llegó de cualquiera: fue Carlos Zambrano, uno de los jugadores más mediáticos del plantel, quien encendió las redes con una frase que muchos interpretaron como un dardo directo.

En medio del ruido por la partida del experimentado delantero, el defensor decidió romper el silencio compartiendo una frase que dejó a todos desconcertados: “A mí no me gusta caerle bien a todo el mundo. Yo elijo a quién caerle bien y a quién no. Gracias a Dios, yo tengo el respeto de las personas que me interesa que me respeten”.

El mensaje fue interpretado como una respuesta a la salida de Hernán Barcos. Algunos lo vieron como un gesto de orgullo; otros, como un misil. Lo cierto es que el contexto no ayuda: Alianza Lima atraviesa un cierre lleno de decisiones difíciles y de salidas inesperadas.

El futuro inmediato de Carlos Zambrano también empezó a ponerse en duda. Con un mensaje tan cargado, muchos creen que su continuidad podría complicarse. Y mientras Alianza Lima reorganiza su plantel para el 2026, la sensación en el ambiente es clara: la salida de Hernán Barcos no fue el final de la novela.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: Producción Bolavip)

¿Qué dijo Zambrano sobre la salida de Barcos de Alianza?

Carlos Zambrano se expresó a través de sus redes sociales con una picante publicación en Instagram. Reposteando un mensaje cargado de autoridad y firmeza, el defensor dejó en claro que no comparte amistad con Hernán Barcos.

Ahora falta ver qué podrá hacer Alianza Lima en los dos partidos que tendrá ante Sporting Cristal por la ida de los Play Offs de la Liga 1. De ganar, tendrá que jugar dos partidos más ante Cusco FC y veremos si Hernán Barcos y Carlos Zambrano están juntos o separados.

¿Cuánto dinero gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando a tienda íntima en enero del 2023, el defensor medita retirarse tras acabar su vínculo con el equipo de La Victoria.

Datos claves

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima fue confirmada al final de temporada.

El defensa Carlos Zambrano publicó una inesperada frase en Instagram tras la salida de Barcos.

Alianza Lima jugará la ida de los Play Offs de la Liga 1 contra Sporting Cristal.

