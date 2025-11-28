Hernán Barcos tomó una decisión extrema y ya tiene nuevo club tras confirmar su salida de Alianza Lima

El futuro de Hernán Barcos ya está escrito y dio un giro inesperado apenas horas después de confirmarse su salida definitiva de Alianza Lima. Según la última información, el delantero argentino tiene prácticamente cerrado su nuevo destino y sería nada menos que Sport Boys, club con el que ya habría iniciado conversaciones avanzadas para firmar en los próximos días.

La noticia explotó cuando se reveló que Hernán Barcos viene negociando directamente los detalles económicos con la administración de Sport Boys: “Hoy está hablando sobre lo económico con Sport Boys. Se va a cerrar”, comentó el periodista Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX.

Sport Boys, consciente de la necesidad de reforzar su ataque con jerarquía, vio en Hernán Barcos una oportunidad única: experiencia, liderazgo, goles y un nombre capaz de mover a la hinchada. Su llegada sería uno de los movimientos más impactantes de la Liga 1 y una declaración de intenciones del club chalaco de cara a la temporada 2026.

El ‘Pirata’, por su parte, entiende que aún tiene fútbol para competir al primer nivel en la Liga 1. La continuidad en el torneo peruano resulta clave para un jugador que ha mantenido un rendimiento constante y que no piensa en el retiro inmediato.

Barcos festejando un gol con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué club jugará Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene negociaciones avanzadas con Sport Boys luego de confirmarse que no seguirá en Alianza Lima. El ‘Pirata’ y la directiva rosada ya tuvieron un acercamiento y ahora está definiendo el factor económico.

De esta manera, Hernán Barcos seguirá en actividad a sus casi 42 años. Así pues, el goleador argentino será uno de los jugadores más veteranos en el fútbol profesional en todo el mundo, puesto que no piensa todavía en el retiro.

¿Cuántos goles hizo Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos lleva 76 goles en 187 partidos con Alianza Lima. De igual forma, hay que mencionar que es el máximo goleador extranjero y está a un gol de ser el noveno máximo goleador en toda la historia del club.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

Datos claves

El delantero Hernán Barcos dejó Alianza Lima y tiene negociaciones avanzadas con Sport Boys.

El periodista Gustavo Peralta reveló la información sobre las negociaciones en L1 MAX.

Sport Boys y Hernán Barcos están definiendo actualmente los detalles del factor económico de su contrato.

