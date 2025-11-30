El terrible bajón económico que sufrió Gabriel Costa tras hacerse oficial su salida de Universitario

El mercado de fichajes en Perú recibió un golpe inesperado: Gabriel Costa sufrió uno de los bajones económicos más fuertes del fútbol peruano tras confirmarse su salida de Universitario. El atacante, que hace apenas un año estaba valorizado en 850 mil dólares, ahora figura en el mercado con un valor aproximado de 150 mil, una caída dramática.

Lo más llamativo del caso es que esta depreciación llega justo después de que Gabriel Costa sumara dos títulos consecutivos con la camiseta crema. Fue bicampeón de la Liga 1 en 2024 y 2025, participó en partidos claves y fue parte del proceso que consolidó a Universitario como la gran potencia del torneo local.

Según se pudo conocer, Gabriel Costa no logró alcanzar ciertos objetivos para lograr su renovación automática. Ahí es cuando la dirigencia le informó que no seguiría y que su tiempo en Universitario había terminado. Esa incertidumbre, sumada a su edad y a un rendimiento oscilante, habría reducido drásticamente su valor internacional.

Ahora el volante uruguayo-peruano tendrá que analizar opciones para ver en qué club sigue su carrera a los 35 años. En el horizonte están clubes de Chile y Uruguay, pero lo más seguro es que fiche por algún plantel importante de la Liga 1 como Cienciano o Sport Boys.

Universitario hizo oficial la salida de Gabriel Costa. (Foto: Universitario)

¿Cuál es el nuevo valor de Gabriel Costa?

Gabriel Costa se encuentra ante un escenario totalmente distinto al que imaginaba hace un año. Con un valor reducido a 150 mil dólares, ahora deberá buscar un nuevo club que apueste por relanzarlo, mientras su nombre aparece tímidamente en listas de posibles fichajes.

La tabla de evolución del valor de mercado no miente y muestra el bajón cruel que ha sufrido Gabriel Costa. Empezando el 2024 en 850 mil dólares, ahora solo registra 150 mil dólares y con tendencia a seguir bajando.

El registro de cómo se movió el valor económico de Gabriel Costa. (Foto: Transfermarkt)

¿Cuánto dinero gana Gabriel Costa?

Gabriel Costa gana 24 mil dólares mensuales en Universitario, según el último registro oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se llevaba 288 mil dólares.

¿Cuántos años tiene Gabriel Costa?

Gabriel Costa tiene 35 años, es uruguayo-peruano y su últimos clubes fueron Universitario y Alianza Lima.

