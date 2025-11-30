Lo celebra Paulo Autuori: las inesperadas ausencias que tendrá Alianza Lima para visitar a Sporting Cristal

La definición de los playoffs de la Liga 1 2025 están a la vuelta de esquina, así que tanto Sporting Cristal como Alianza Lima ultiman detalles para darle inicio a esta singular etapa del campeonato peruano. El Estadio Nacional será testigo de una nueva edición del clásico moderno, aunque por el momento son los íntimos quienes generan cierta tendencia por las ausencias en sus convocados.

Así es. Durante las últimas horas, desde la cuentas oficiales de Alianza Lima se pudieron conocer a los jugadores que ahora mismo están concentrados para el encuentro frente a Sporting Cristal que jugarán en condición de visita. Lo más llamativo de la situación es que Néstor Gorosito dejó afuera a 6 nombres que en su momento fueron importantes, pero que ahora ni siquiera serán suplentes.

Algunos por lesión, pero de todas maneras es un escenario que podría tomarse como un cierto alivio en las planificaciones de Paulo Autuori en Sporting Cristal. Jugadores como Carlos Zambrano, Josué Estrada, Ricardo Lagos, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar no disputarán el partido de ida de los playoffs de la Liga 1 2025 que tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Los motivos de las ausencias de Alianza Lima para el duelo ante Sporting Cristal

Entre las decisiones técnicas de Néstor Gorosito de cara al duelo frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, nombres como los de Josué Estrada, Ricardo Lagos, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar no estarán presentes por dicho motivo. Lo más sorpresiva es el caso del lateral derecho, quien incluso ha sido titular en varios partidos del Torneo Clausura 2025 y ahora no será ni recambio.

Carlos Zambrano no jugará ya que deberá cumplir con una fecha de suspensión luego de ser expulsado en el encuentro ante UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva. Finalmente, Jean Pierre Archimbaud sufrió una complicada lesión en la rodilla que incluso lo llevó al quirófano hace algunos días, así que tampoco tendrá competencia oficial hasta la siguiente temporada 2026.

Día, hora y canal del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025

En el marco del partido de ida por los playoffs de la Liga 1 2025, Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima el próximo martes 2 de diciembre a las 20:00 hora local y el duelo se disputará en el Estadio Nacional. En cuanto a la transmisión oficial, podrás vivir el partido por medio de la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gozarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

