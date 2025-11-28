“Todas son mentiras”: la confesión de Jorge Fossati con la que sentencia su futuro en Universitario

Una de las incertidumbres más llamativas de los últimos días respecto al futuro de Universitario de Deportes tenía que ver con la continuidad de Jorge Fossati. El entrenador uruguayo, reciente tricampeón del fútbol peruano, mantiene contrato con los merengues y se hablaba de que podía dar un paso al costado. Distintos rumores coincidían en esa premisa, aunque ahora se conoció la verdad.

Publicidad

Publicidad

El propio Jorge Fossati, sin ánimos de incrementar los dimes y diretes, habló de manera concisa y contundente sobre su futuro más cercano. En una reciente entrevista, el experimentado estratega manifestó que en ningún momento habló de la posibilidad de dejar el mando de Universitario de Deportes y que son algunos medios quienes tratan de tergiversar sus declaraciones.

“Yo jamás dije que me quiero ir, que estoy a disgusto, que tengo una mala relación con la dirigencia. Esas cosas son mentiras y que salen para tratar de ensuciar. Las cosas hay que analizarlas porque sino el año que viene vamos a estar más viejos, pero no más experimentos. Como quieres aspirar a que se piense en el ‘tetra’ sino analizamos el ‘tri'”; declaró el ‘Nonno‘ en ‘Tiempo Crema‘.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué hace falta para confirmar la continuidad de Jorge Fossati en Universitario?

Si bien Jorge Fossati tiene contrato con Universitario de Deportes hasta la temporada 2026, hay distintos aspectos por los que tendrá que reunirse con la directiva a cargo y así definir los próximos objetivos en conjunto del club. Dicha situación conlleva nuevos retos y planificaciones distintas para no se cometan los mismos errores del año 2025, con lo cual se entiende el momento que atraviesan.

“Como dije y repito, a mí no me atan contratos, pero eso es un respeto a la nueva administración porque yo firmé con otro administrador. Entonces, me parece que hay que sentarse y lo estamos haciendo. Es fácil decir que quiero el ‘tetra’ o salir campeón de Libertadores, pero ¿por dónde? Eso es lo único que he tratado de decir. Ojalá nos pongamos de acuerdo con Franco Velazco para seguir y darle el máximo de nuestro trabajo”; sentenció Jorge Fossati en la misma entrevista.

ver también “Acuerdo de palabra”: la postura de Universitario sobre el arquero titular entre Sebastián Britos y Diego Romero para el 2026

Publicidad

Publicidad

Los refuerzos que Universitario ya tiene en la mira para la temporada 2026

Teniendo en cuenta que la continuidad de Jorge Fossati es bastante probable en Universitario de Deportes, durante los últimos días se ha filtrado la información de que la directiva tendría en la mira a dos delanteros uruguayos muy interesantes de cara a la temporada 2026. Uno es Abel Hernández, actualmente en Liverpool FC, y José Neris de Montevideo City Torque. Por el momento hay sondeos, aunque con el pasar del tiempo podrían armarse en negociaciones.

Fuente: @MDeportivope

DATOS CLAVES

El entrenador uruguayo Jorge Fossati desmintió haber dicho que quiere dejar el mando de Universitario de Deportes .

desmintió haber dicho que quiere dejar el mando de . Jorge Fossati tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta la temporada 2026 .

tiene contrato vigente con hasta la temporada . La directiva de Universitario estaría sondeando a los delanteros uruguayos Abel Hernández (Liverpool FC) y José Neris (Montevideo City Torque).

Publicidad