¿Querían que se quede? La sorprendente reacción de los hinchas de Universitario por la salida de Diego Churín

Universitario de Deportes confirmó la salida de Diego Churín tras un año defendiendo los colores del club. El delantero argentino, que llegó con la expectativa de fortalecer la ofensiva ‘crema’, no logró consolidarse como referente en el ataque, motivo por el cual muchos hinchas pedían su salida durante la temporada.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la reacción de la afición ante el anuncio de su partida sorprendió a más de uno. En las redes sociales de la institución, seguidores del cuadro ‘merengue’ expresaron mensajes de agradecimiento y cariño hacia Churín, destacando su profesionalismo, entrega y actitud dentro y fuera del campo.

Los hinchas recuerdan los mejores momentos de Churín

A pesar de las críticas por su bajo rendimiento, varios fanáticos destacaron los momentos importantes que Diego Churín dejó en su paso por la ‘U’.

“Se le agradece la entrega, la actitud y el respeto por el club. Y se felicita el profesionalismo de Churín“, “Gracias totales Churín, te fuiste con el recuerdo del golazo ante los pavos y los demás goles que fueron importantes para el tricampeonato. Siempre serás crema con harta garra”, “Buen tipo, realmente me encariñé rápido, lamentablemente no vino en buen momento pero lo dio todo. Ese partido contra Palmeiras y el golazo contra SC… éxitos siempre, Churín”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Estos mensajes muestran un lado más humano de la afición de Universitario, que reconoce el esfuerzo y la dedicación de un jugador, aunque su desempeño en la cancha no siempre haya estado a la altura de las expectativas.

ver también Universitario da con su propio Facundo Callejo para reemplazar a Diego Churín: los detalles

Los números de Diego Churín en Universitario

Diego Churín sumó únicamente 5 tantos en 28 encuentros oficiales con la camiseta de Universitario durante la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Con su salida, el conjunto estudiantil iniciaría la búsqueda de un delantero extranjero que refuerce la ofensiva y comparta protagonismo en ataque junto a Alex Valera.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes confirmó la salida del delantero argentino Diego Churín tras un año en el club.

Diego Churín sumó únicamente 5 tantos en 28 encuentros oficiales con Universitario en Liga 1 y Copa Libertadores 2025.

La afición de Universitario expresó en redes sociales mensajes de agradecimiento y cariño hacia Diego Churín por su profesionalismo.

Publicidad