Para Avatar Vitti es muy placentero el haber visto campeón mundial a Argentina este 2022, motivo porque en su momento fue compañero del astro del fútbol, Lionel Messi. Además, hubo una vez donde Pablo Ernesto, dejó en el banquillo al 10 del PSG.

El ex jugador de el San Martín recuerda ese momento muy como anécdota muy graciosa, pero no le hace más ni menos, según lo mencionado por el volante gaucho en una entrevista al diario Depor.

"Todo el mundo recuerda eso, me lo dicen en chiste, y sí, el recuerdo es que yo jugaba y Leo estaba en el banco, pero sirve más para broma. Nosotros veníamos de un proceso en el Sudamericano, y un montón de cosas que no había compartido con nosotros. Mucho no se le conocía, más por ser un pibe que la rompía en Barcelona. Creo que ni los técnicos lo habían visto", contó.

FOTO: TWITTER

FOTO: TWITTER

Pero, lo que más llamó la atención de la conversación, entre Pablo Vitti y el medio nacional, es lo que piensa de su ex club, Universitario de Deportes. En la cual no pudo campeonar y sobre todo se fue muy resentido del cuadro estudiantil por la deuda que le deben.



"Es un tema que no tuvo solución. Uno trabajó en el 2010 al 2011, más de diez años que está esa deuda tanto mío como de muchos compañeros, trabajadores del club, me parece una vergüenza de la justicia peruana, de la Agremiación y de la Liga. Universitario sigue funcionando, normalmente teniendo deudas de tantos años, y no hace nada para dar justicia. Es un tema delicado", explicó.

Luego mencionó que nadie le dio la cara sobre este tema y que los directivos Cremas son un pésimo ejemplo del fútbol en el mundo.

"Nadie. Es un mal ejemplo para el mundo del fútbol. El club más grande del Perú que está así, yo me sentí muy parte del fútbol peruano, del país, quería quedarme, pero por el tema de la “U” no se pudo. No ayuda al crecimiento del fútbol peruano que hagan esas cosas. Es un poco de todo, de la justicia peruana, la Agremiación, la misma Liga, es muy injusto para todos los trabajadores", acotó.

FOTO: TWITTER

A Su vez explicó los motivos del porqué no demandaron a los Merengues en su momento, y que solamente le pagaron dos meses

"Nunca quisimos hacer demasiadas cuestiones legales por el bien del club, pero nunca hubo acuerdos. Siempre hemos estado dispuestos a charlar, a negociaciones, pero nos dan como engañados. Siempre decían que estaba por resolverse. Uno no quiere hacer temas legales, pero ya me parece que es demasiado injusto. No me pagaron parte de mi pase, y en todo el año solo me pagaron dos meses de trabajo. Los jugadores más grandes preferíamos que les paguen a los más jóvenes tratando de colaborar, pero abusaron de eso. En mi caso son diez meses, y lo que da bronca es el poco compromiso de ellos (Universitario). No hay noticias", finalizó.

¿A qué se dedica Pablo Vitti en la actualidad?

Tras retirarse del fútbol profesional en el año 2016, luego de casi 20 años de carrera, La Muñeca Vitti se alejó del mundo del fútbol, aunque no del todo. Actualmente, el campeón del Mundo Sub 20 es representante de futbolistas, pero además es dueño y atiende una cafetería en su Rosario natal.



La carrera futbolística de Pablo Vitti:

Rosario Central (2004-2006)

Banfield (2007)

Independiente (2008)

Chernomorets Odessa de Ucrania (2008)

Toronto FC de Canadá (2009)

Universidad San Martín de Perú (2010)

Universitario de Perú (2011)

Querétaro de México (2012)

Liga de Quito de Ecuador (2012-2013)

Tigre (2013-2015)

San Martín de San Juan (2015)

All Boys (2016)