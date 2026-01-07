Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así se jugará la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Se conoció la programación de la primera jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Regatas Lima.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vs. Regatas Lima.

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 no para por nada del mundo y ya este 2026 se estrena la fase 2 en busca del campeón nacional. En este caso solo quedan los mejores 10 equipos de la fase 1. Así que en este caso, buscarán a los mejores 8 equipos que ya lucharán por el título de campeón que por ahora le pertenece a Alianza Lima.

Publicidad

Hay que recordar que en la primera fase el cuadro de Universitario de Deportes se adjudicó el primer lugar. Seguido de cerca por la San Martín que aprovechó para mandar al tercer lugar a las ‘Blanquiazules’. Que no tuvieron un cierre a la altura de su comienzo de temporada.

Por otro lado, Kazoku No Perú y Deportivo Wanka quedaron fuera de la posibilidad de jugar este torneo. Ahora esperan a los próximos 2 equipos que queden últimos en la fase 2 para que unan y disputen un cuadrangular en el que solo un equipo permanecerá en la máxima división del vóley nacional.

Programación de la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Esta segunda etapa se disputarán todos los partidos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La jornada número uno se estará jugando este sábado 10 y domingo 11 de enero.

Publicidad

Sábado 10 de enero:

  • Géminis vs. Atlético Atenea | 14:45 horas
  • San Martín vs. Olva Latino | 17:00 horas
  • Universitario vs. Deportivo Soan | 19:00 horas
Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: “Respetar también”

ver también

Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: “Respetar también”

Domingo 11 de enero:

  • Circolo Sportivo Italiano vs. Regatas Lima | 15:15 horas
  • Alianza Lima vs. Rebaza Acosta | 17:00 horas
Puede ser una imagen de texto que dice
BCP) NewAthletic SPORADE anamericana melten® ស Joinnus សស"" width="650" height="812" />
Programación Liga Peruana de Vóley (Foto: Liga Peruana de Vóley).
Publicidad

Datos Claves

  • Alianza Lima inicia la fase 2 como el vigente campeón defensor del torneo nacional.
  • Universitario de Deportes terminó en el primer lugar tras finalizar la fase 1.
  • Diez equipos jugarán la segunda etapa el 10 y 11 de enero en Villa El Salvador.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: "Respetar"
Voley

Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: "Respetar"

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia
Voley

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia

¿Le cortan las alas o se va? La decisión de la 'U' ante una nueva oferta de Kansas City por Inga
Universitario

¿Le cortan las alas o se va? La decisión de la 'U' ante una nueva oferta de Kansas City por Inga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo