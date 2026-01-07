Así se jugará la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 no para por nada del mundo y ya este 2026 se estrena la fase 2 en busca del campeón nacional. En este caso solo quedan los mejores 10 equipos de la fase 1. Así que en este caso, buscarán a los mejores 8 equipos que ya lucharán por el título de campeón que por ahora le pertenece a Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que en la primera fase el cuadro de Universitario de Deportes se adjudicó el primer lugar. Seguido de cerca por la San Martín que aprovechó para mandar al tercer lugar a las ‘Blanquiazules’. Que no tuvieron un cierre a la altura de su comienzo de temporada.

Por otro lado, Kazoku No Perú y Deportivo Wanka quedaron fuera de la posibilidad de jugar este torneo. Ahora esperan a los próximos 2 equipos que queden últimos en la fase 2 para que unan y disputen un cuadrangular en el que solo un equipo permanecerá en la máxima división del vóley nacional.

Programación de la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Esta segunda etapa se disputarán todos los partidos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La jornada número uno se estará jugando este sábado 10 y domingo 11 de enero.

Publicidad

Publicidad

Sábado 10 de enero:

Géminis vs. Atlético Atenea | 14:45 horas

San Martín vs. Olva Latino | 17:00 horas

Universitario vs. Deportivo Soan | 19:00 horas

ver también Alianza Lima rompió el silencio tras las amenazas a sus jugadoras y advirtió a todos: “Respetar también”

Domingo 11 de enero:

Circolo Sportivo Italiano vs. Regatas Lima | 15:15 horas

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta | 17:00 horas

BCP) NewAthletic SPORADE anamericana melten® ស Joinnus សស"" width="650" height="812" /> Programación Liga Peruana de Vóley (Foto: Liga Peruana de Vóley).

Publicidad

Publicidad

Datos Claves