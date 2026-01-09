Alianza Lima ya conoce el camino que deberá recorrer en la temporada 2026 de la Liga 1, luego de realizarse el sorteo oficial del fixture. Con el calendario definido, el cuadro blanquiazul se prepara para afrontar un Torneo Apertura exigente, en el que cada jornada será clave para sostener la ilusión del título desde el arranque.
El gran desafío estará en manos de Pablo Guede, quien afronta su primer campeonato local al mando de Alianza Lima con la presión natural de un club grande. El técnico argentino deberá gestionar un calendario que combina partidos de alta exigencia, viajes complicados a la altura y duelos ante rivales directos.
Uno de los focos de atención del hincha estará puesto en Federico Girotti, llamado a ser una de las grandes cartas ofensivas del equipo en este 2026. La expectativa es alta y la afición espera que el delantero sea determinante desde las primeras fechas, especialmente en los partidos de local, donde Alianza buscará hacerse fuerte y marcar diferencias en la tabla.
Sin duda, el partido que más miradas concentra es el clásico ante Universitario. El sorteo ya lo ubicó dentro del calendario del Apertura y todos están a la expectativa. Será un duelo determinante no solo por lo emocional, sino también por el impacto directo que suele tener en la lucha por el campeonato.
Fixture completo de Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga 1
Con el fixture ya definido, Alianza Lima entra en modo competencia. El reto para Guede será encontrar regularidad, potenciar a sus refuerzos y responder a la exigencia de un hincha que no solo quiere ganar, sino hacerlo con protagonismo. El camino está trazado; ahora, todo se decidirá en la cancha.
TORNEO APERTURA 2026:
- Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys
- Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar
- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima
- Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC
- Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
- Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
TORNEO CLAUSURA 2026:
- Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo
- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima
- Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima
- Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC
- Fecha 6: FBC Melgar vs. Alianza Lima
- Fecha 7: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
- Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT
- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima
- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau
- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima
- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima
- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano
- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca
¿Cómo es el formato de la Liga 1 2026?
El formato de la Liga 1 2026 mantendrá una estructura similar a la de la campaña anterior. El campeonato se disputará mediante los torneos Apertura y Clausura, y contará con instancias de playoffs para definir al campeón del fútbol peruano, además de los equipos que accederán a la siguiente edición de los torneos internacionales.
Datos claves
