Perú se diferencia de Chile y se jugará nuevo torneo durante el Mundial 2026

La Liga 1 2026 está a pocos días de iniciar y será un año distinto debido a que a mitad de temporada se disputará el Mundial 2026 en Norteamérica. Sabiendo que la Selección Peruana no estará presente al no haber clasificado, desde la organización del torneo local han decidido que se juegue un novedoso campeonato, a diferencia de Chile que gozará de una paralización.

Durante las últimas semanas se pudo conocer que el fútbol chileno ingresará en una etapa de receso mientras se juegue el Mundial 2026. Eso sí, hay ciertos rumores en donde también podría darse un torneo en paralelo, pero nada confirmado por ahora. En el caso de Perú, el día de hoy se confirmó que se realizará una ‘Copa de la Liga‘ a mitad de este año.

“Durante el Mundial 2026 que será en México, Estados Unidos y Canadá no se jugará la Liga 1. El Apertura acabará justo antes de la Copa del Mundo y durante esos meses se va a jugar la ‘Copa de la Liga‘. Eso ya está confirmado y solo falta ver qué ganará el campeón”; fue la más reciente revelación del periodista Eduardo Combe en la previa del sorteo del fixture del torneo local.

¿Qué se sabe sobre la denominada ‘Copa de la Liga’ durante la temporada 2026?

Si bien esta noche se confirmó la organización de la ‘Copa de la Liga‘, la cual se realizará durante el Mundial 2026, todavía no hay muchos detalles al respecto ni tampoco existen las bases o formato de cómo se jugaría. Lo único que sí se pudo descifrar es que la idea es enfrentar a equipos de Liga 1, Liga 2 y Copa Perú, con lo cual podría darse una competencia bastante inusual en el balompié nacional.

“No es la primera vez que se habla de un torneo intermedio. Aún no hay reglamento ni bases claras del campeonato. Habrá que esperar que esta vez sí exista la capacidad de organizarlo, como ocurre en casi todo el mundo.

En el Perú, sin embargo, siempre parece lo más complicado del planeta”; informó el comunicador Franz Tamayo dejando ciertas dudas sobre la ‘Copa de la Liga‘.

