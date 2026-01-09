Tras convertir gol y asistencia con Bayern Múnich, Felipe Chávez recibió ofertas de Italia y España

Felipe Chávez fue protagonista en el partido amistoso del Bayern Múnich ante RB Salzburgo y llamó la atención del fútbol europeo. Marcó un gol y dio una asistencia en los 43 minutos que le dio el entrenador Vincent Kompany. Ahora, lo ven desde la Serie A de Italia y desde LaLiga de España.

El crecimiento de Felipe Chávez en las juveniles y en el equipo Reserva del Bayern Múnich le permitieron tener sus primeros minutos en el primer equipo. No obstante, en el último amistoso ante el Salzburgo causó una grata impresión, a tal punto que han pedido que se integre definitivamente al plantel de Vincent Kompany.

Al mismo tiempo, debido a la gran cantidad de futbolistas en el mediocampo, también se especuló con que pueda recibir minutos en un equipo diferente en calidad de cedido. De hecho, según el periodista de Sky, Kerry Hau, equipos de la Serie A de Italia, de LaLiga de España y de la 2. Bundesliga (Segunda División alemana), le realizaron ofertas.

Bayern Múnich no cede a Felipe Chávez, por ahora

Los rendimientos de Felipe Chávez durante los entrenamientos con el primer equipo han dejado muy conforme a Vincent Kompany. Por eso mismo, la idea es que continúe en el plantel y se siga entrenando de aquí hasta el final de la temporada.

Felipe Chávez seguirá en Bayern Múnich, pese a ofertas desde Italia, España y Alemania (X @kerry_hau).

Recién en verano se podría considerar una salida en calidad de cedido a algún destino que tanto los ‘Bávaros’ como ‘Pippo’ consideren atractivo. Oportunidades no le faltarán a Chávez para ese entonces visto lo que ha demostrado ante Salzburgo y en los entrenamientos con el primer equipo.

Si todo sigue así, quizás, durante algún momento de esta temporada pueda tener, finalmente, su debut oficial con el primer equipo del Bayern Múnich. Por lo pronto, seguirá entrenando y también jugando en el conjunto Reserva.

