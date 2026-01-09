¿Gustavo Álvarez o Ariel Holan? Jean Ferrari respondió quién será el nuevo DT de la Selección Peruana

Jean Ferrari le puso paños fríos a la elección del próximo entrenador de la Selección Peruana. El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló en la previa a la Gala de Premiación de la Liga 1 con el periodista Eduardo Combe y mantuvo el hermetismo respecto a si Gustavo Álvarez o Ariel Holan será el próximo seleccionador nacional.

Durante las últimas horas, de acuerdo a una información del periodista Carlos Alberto Navarro en Campeonísimo (PBO Radio), dio como favorito para dirigir a la Selección Peruana a Gustavo Álvarez, ex entrenador de Atlético Grau y Sport Boys del Callao. También dio como un candidato a Ariel Holan.

Gustavo Álvarez, exentrenador de Universidad de Chile (Getty Images).

Así, Gustavo Álvarez sería el elegido por la FPF para ser el director técnico de Perú, de acuerdo a la mencionada información. Sin embargo, Jean Ferrari decidió negar todo, mantener el hermetismo y sólo se limitó a decir que están en plenas negociaciones para dar con el próximo seleccionador.

Jean Ferrari no dio nombres sobre el próximo DT de Perú

Jean Ferrari asistió a la Gala de Premiación de la Liga 1 por lo ocurrido en la temporada 2025. Ante la consulta del periodista Eduardo Combe, el dirigente de la FPF dio detalles sobre en qué etapa están en la búsqueda del entrenador.

“Hoy estamos en la etapa de negociación, porque ya hemos hecho una evaluación en base a dos momentos de viaje. Hemos llegado a la última etapa de la evaluación de los candidatos. Así que hoy estamos en la etapa de negociación; va a requerir todas las estrategias para poder llegar a que se cumpla con muchos aspectos, principalmente el económico, y el objetivo que es llegar al Mundial”, dijo en primera instancia en L1MAX.

Sin embargo, al momento de los nombres, el periodista Eduardo Combe preguntó por Gustavo Álvarez o Ariel Holan. “No, te equivocas (lo de Gustavo Álvarez o Ariel Holan). Somos muy herméticos a la hora de mencionar nombres, no es dable que pueda dar nombres“, sostuvo Ferrari, quien intentó ser respetuoso ante la consulta.

Jean Ferrari confirmó que trabajan en los próximos amistosos de la Selección Peruana

Luego de su aclaración sobre el próximo seleccionador del Perú, Jean Ferrari habló sobre los próximos amistosos de ‘La Bicolor’. “En cuanto a los amistosos, estamos en la elaboración de la ruta para que podamos tener buenos partidos amistosos, que sean en Estados Unidos y Europa. Tanto en marzo como en julio“, apuntó el directivo.

A su vez, descartó que los potenciales rivales sean la Selección de Portugal o la Selección Argentina, pese a confirmar que pretende llevar a la Selección Peruana a disputar partidos importantes ante selecciones que jugarán el próximo Mundial 2026.

Datos claves