Álex Valera, Jorge Fossati y Rafaela Marques, entre los grandes ganadores de la Gala de Premiación de Liga 1 2025

La Liga de Fútbol Profesional de Perú tuvo su noche de gala con la premiación a lo mejor de la temporada 2025. Así, hubo galardones para las grandes figuras de la Liga 3, Liga 2, Liga Femenina y la Liga 1. Álex Valera, Jorge Fossati y Jairo Concha de Universitario de Deportes, Rafaela Marques, Maryory Sánchez y José Letelier de Alianza Lima Femenino estuvieron entre los grandes ganadores.

Publicidad

Publicidad

Así como se realizó el sorteo del Fixture oficial de la Liga 1, este viernes 9 de enero sirvió para hacer la Gala de Premiación, que contó con transmisión de L1 MAX y donde asistieron figuras importantes como los directivos Agustín Lozano y Jean Ferrari, así como futbolistas y entrenadores de los equipos más importantes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La Gala de Premiación tuvo trofeos individuales para goleadores, mejores jugadores, mejores entrenadores, mejores goles y hasta mejores hinchadas. A su vez, hubo onces ideales en las Liga Femenina, Liga 1 y 2.

Todos los ganadores en la Gala de Premiación de la Liga 1 2025

A continuación, te contamos todos los ganadores de la Gala de Premiación de la Liga 1 2025 donde varios estuvieron presentes en el Museo del Arte de Lima, donde se realizó el evento:

ver también Si bien dijo que no llegaría a Perú, al final será el nuevo técnico de la Selección Peruana

Goleador Torneo Juvenil Sub 18 – José Ryu Yabiku (FBC Melgar – 17 goles)

(FBC Melgar – 17 goles) DT del Año Torneo Juvenil Sub 18 – Rubén Díaz (Sporting Cristal)

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Goleador Joma del Año Liga 3: Jair Córdova (CD Defensor José María Arguedas – 15 goles)

(CD Defensor José María Arguedas – 15 goles) DT del Año Liga 3: Pedro Garay (Sport Huancayo)

(Sport Huancayo) Mejor Gol del año Liga Femenina 2025: Emily Flores (Alianza Lima)

(Alianza Lima) Goleadora del año Liga Femenina 2025: Pierina Núñez (Universitario – 22 goles)

(Universitario – 22 goles) Mejor arquera Liga Femenina 2025: Maryory Sánchez (Alianza Lima)

(Alianza Lima) DT del Año Liga Femenina 2025: José Letelier (Alianza Lima)

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Once ideal de la Liga Femenina 2025: Maryory Sánchez (Alianza Lima); Gabriela García (Sporting Cristal), Olenka Gutiérrez (Sporting Cristal), Tifani Molina (Alianza Lima), Yomira Tacilla (Alianza Lima); Rafaela Marques (Alianza Lima), Catalina Usme (Universitario), Sandra Arévalo (Universitario); Heidy Padilla (Alianza Lima), Karen Páez (Universitario) y Raquel Bicalpe (FBC Melgar).

(Alianza Lima); (Sporting Cristal), (Sporting Cristal), (Alianza Lima), (Alianza Lima); (Alianza Lima), (Universitario), (Universitario); (Alianza Lima), (Universitario) y (FBC Melgar). Jugadora del año 2025: Rafaela Marques (Alianza Lima)

Tweet placeholder

Mejor gol del año Liga 2 2025: Nicolás Chávez (CD Moquegua)

(CD Moquegua) Goleadores del año Liga 2 2025: Maximiliano Zárate (Deportivo Llacuabamba – 13 goles) y Víctor Perlaza (Unión Comercio – 13 goles)

(Deportivo Llacuabamba – 13 goles) y (Unión Comercio – 13 goles) Mejor arquero Liga 2 2025: Renzo Figueroa (CD Moquegua)

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DT del año Liga 2 2025: Juan Carlos Malpica (FC Cajamarca)

(FC Cajamarca) Once ideal Liga 2 2025: Renzo Figueroa (CD Moquegua); Joel Quispe (UCV), Fernando Da Rosa (UCV), José Granda (CD Moquegua), Carlos Meza (FC Cajamarca); Paulo Goyeneche (FC Cajamarca), Nicolás Chávez (CD Moquegua), Diego Cuadros (FC Cajamarca); Jefferson Collazos (CD Moquegua), Víctor Perlaza (Unión Comercio), Abel Casquete (FC Cajamarca).

(CD Moquegua); (UCV), (UCV), (CD Moquegua), (FC Cajamarca); (FC Cajamarca), (CD Moquegua), (FC Cajamarca); (CD Moquegua), (Unión Comercio), (FC Cajamarca). Jugador del año Liga 2 2025: Abel Casquete (FC Cajamarca)

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mejor hinchada Liga 2 2025: Comerciantes FC (68,486 hinchas de asistencia)

(68,486 hinchas de asistencia) Jugador revelación Liga 1 2025: Maxloren Castro (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Mejor gol del año Liga 1 2025: Jairo Concha (Universitario)

(Universitario) Goleador del año Liga 1 2025: Facundo Callejo (Cusco FC – 25 goles)

Tweet placeholder

Mejor arquero Liga 1 2025: Pedro Díaz (Cusco FC)

(Cusco FC) DT del año Liga 1 2025: Jorge Fossati (Universitario)

(Universitario) Once ideal Liga 1 2025: Pedro Díaz (Cusco FC); César Inga (Universitario), Renzo Garcés (Alianza Lima), Williams Riveros (Universitario) Andy Polo (Universitario); Martín Távara (Sporting Cristal), Iván Colman (Cusco FC), Jairo Concha (Universitario); Facundo Callejo (Cusco FC), Álex Valera (Universitario) y Johnny Vidales (FBC Melgar).

(Cusco FC); (Universitario), (Alianza Lima), (Universitario) (Universitario); (Sporting Cristal), (Cusco FC), (Universitario); (Cusco FC), (Universitario) y (FBC Melgar). Jugador Adidas del año Liga 1 2025: Álex Valera (Universitario)

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mejor hinchada de la Liga 1 2025: Universitario (660,153 hinchas de asistencia)

Jorge Fossati protagonizó momento emotivo en la Gala de Premiación

La entrega de premio a mejor entrenador de la Liga 1 para Jorge Fossati fue el momento más emotivo debido a que al propio entrenador uruguayo se lo vio muy conmocionado. Durante su discurso, aguantó las lágrimas, aunque tuvo momentos en que su voz estuvo entrecortada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Tal vez sea la edad, pero cada vez me emociono más. Y cada vez soy más agradecido porque sé que esto no es simple, no se consigue fácilmente”, destacó en primera instancia. Tuvo palabras de agradecimiento para con su cuerpo técnico, pero destacó principalmente a Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’.

Datos claves

Álex Valera fue premiado como el mejor futbolista de la Liga 1 temporada 2025.

fue premiado como el mejor futbolista de la Liga 1 temporada 2025. Jorge Fossati recibió el premio a mejor director técnico de la Liga 1 2025.

recibió el premio a mejor director técnico de la Liga 1 2025. Facundo Callejo fue el máximo goleador de la Liga 1 tras anotar 25 goles.

Publicidad