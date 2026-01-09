Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Luis Advíncula: “Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas”

Luis Advíncula ya es blanquiazul. Alianza Lima lo presentó como su más flamante fichaje de manera oficial a través de sus redes sociales. Luego de rescindir su contrato con Boca Juniors, sólo era cuestión de tiempo para que ‘El Rayo’ sea presentado como nuevo futbolista del conjunto victoriano.

Luis Advíncula firma contrato por las próximas dos temporadas, con opción a un tercer año si se cumplen determinados objetivos. Alianza Lima logra llegar a un acuerdo por su sueldo y condiciones antes de la rescisión de contrato con Boca Juniors.

Sin embargo, el ‘Xeneize’ no interpuso ningún tipo de impedimento para la rescisión de contrato. Así, los ‘Íntimos’ no tuvieron que pagar monto de fichaje para la llegada del lateral derecho de 35 años. El cuadro argentino lo despidió recientemente en sus redes sociales, destacando sus cuatro títulos ganados: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

Alianza Lima dejó recado para Sporting Cristal por Luis Advíncula

La presentación de Luis Advíncula como fichaje de Alianza Lima dejó una polémica, por la clara indirecta contra Sporting Cristal. Hubo muchos comentarios contra el jugador debido a que no llegó al club que lo vio nacer como futbolista profesional y prefirió llegar al cuadro de Matute.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende estos colores. ¡Bienvenido a casa!“, fue el mensaje que dejó el club ante la llegada de su nuevo futbolista. Un claro mensaje contra Sporting Cristal y sus hinchas por la preferencia del jugador.

Por supuesto, la publicación se volvió viral rápidamente debido a la gran cantidad de comentarios (más de 270) y los 3 mil likes. Aunque, la gran mayoría de los aficionados ‘blanquiazules’ esperaban por el video de presentación.

